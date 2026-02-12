Inundaciones en Colombia: más de 20 muertos y miles de afectados

Al menos 22 personas murieron y más de 120.000 resultaron afectadas por el intenso temporal que azota al departamento de Córdoba, en el noroeste de Colombia . Las lluvias extraordinarias, que se extendieron durante más de una semana, provocaron inundaciones que impactaron al 80% de los municipios de esa jurisdicción.

De acuerdo con balances oficiales, 43.000 familias sufrieron daños directos solo en Córdoba. En total, 24 de los 30 municipios permanecen bajo el agua. Viviendas enteras quedaron anegadas y miles de habitantes debieron abandonar sus hogares.

En zonas rurales y urbanas, el nivel del agua alcanzó la cintura de los pobladores y, en algunos casos, superó el metro de altura dentro de las casas. En sectores críticos, el líquido llegó casi hasta el techo. Los residentes utilizaron lanchas, barcas improvisadas y camionetas para rescatar muebles, electrodomésticos y animales. La región, con fuerte actividad ganadera, enfrenta además pérdidas productivas que aún no fueron cuantificadas por las autoridades.

A nivel nacional, el consolidado indica al menos 69.000 familias afectadas. Además de Córdoba, los departamentos de Santander, Chocó y Antioquia figuran entre los más golpeados por la temporada invernal.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro canceló su viaje a Múnich, Alemania, donde tenía previsto asistir a la Conferencia de Seguridad. La decisión se conoció tras la actualización de los reportes oficiales sobre la situación en el norte del país.

inundaciones colombia III Hay al menos 69.000 familias afectadas. X

“He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Hasta ahora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres despachó más de 70 toneladas de ayuda desde Bogotá y prevé completar 223 toneladas adicionales. Asimismo, la semana pasada, otras 10 toneladas fueron trasladadas por vía aérea con apoyo de organismos de socorro y del Ejército, que participa en rescates de personas atrapadas en sus viviendas.

Por otro lado, la magnitud del desastre también generó repercusiones internacionales. En el Vaticano, el papa León XIV encomendó a las víctimas y afectados a la protección de la Virgen María durante su saludo en español en la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI. El pontífice instó a la comunidad a sostener con caridad y oración a las familias perjudicadas.