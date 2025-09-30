"Ignora lo ignorante que es": las duras palabras de J.K. Rowling sobre la actriz Emma Watson

J. K. Rowling lanzó una dura respuesta a Emma Watson después de que la actriz de Harry Potter hablara recientemente sobre su relación con la escritora y su desacuerdo público sobre el tema de la identidad de género.

La semana pasada, Watson dijo que todavía ama a Rowling y se niega a "cancelarla" a pesar de sus diferencias sobre el tema.

Pero el lunes, la escritora respondió diciendo que sus propios sentimientos hacia su "antigua amiga" habían cambiado después de que, según ella, Watson hubiera echado leña al fuego al debate público en el momento álgido de las amenazas en su contra.

Rowling escribió en X: "Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es".

Watson, de 35 años, interpretó a Hermione Granger en las ocho películas basadas en los libros de Rowling entre 2001 y 2011.

Ella y Daniel Radcliffe estuvieron entre las estrellas que se distanciaron de la autora cuando desató una polémica al denunciar el activismo trans, que, según Rowling, había erosionado el concepto de sexo biológico.

La escritora fue acusada de transfobia, lo cual ella negó, expresando su preocupación por el efecto que esto tendría en las mujeres en espacios de un solo sexo.

En una entrevista la semana pasada, Watson declaró: "Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión".

"Punto de inflexión"

Getty Images J.K. Rowling dice que sus sentimientos hacia Watson cambiaron luego de que hiciera un comentario público en su contra en 2022.

En su nueva publicación del lunes, Rowling escribió: "Ningún actor que haya interpretado a alguno de los personajes que creé me debe agradecimiento eterno. La idea es tan absurda como la de pensar en consultarle a mi jefe cuando tenía veintiún años sobre qué opiniones debería tener ahora".

Sin embargo, dijo que le había resultado "difícil desprenderse de cierto sentimiento de protección" hacia alguien a quien conoció desde los 10 años.

"Hasta hace muy poco, no había logrado deshacerme del recuerdo de esos niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza para que interpretaran sus diálogos en un grande y terrorífico estudio de cine".

La autora dijo que el "punto de inflexión" en sus sentimientos llegó en 2022, cuando Watson pareció lanzar una indirecta sutil a Rowling en el escenario de los Premios BAFTA.

La presentadora Rebel Wilson presentó a Watson diciendo: "Está orgullosa de llamarse feminista, pero todos sabemos que es una bruja". Watson respondió que estaba "aquí para TODAS las brujas".

Rowling dijo que ese momento tuvo "una posdata que dolió mucho más que el discurso en sí", cuando Watson envió una nota, a pesar de tener su número de teléfono. La nota tenía una sola línea que decía: "Siento mucho lo que estás pasando", dijo Rowling.

"Esto fue cuando las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su apogeo, en un momento en que mis medidas de seguridad personal tuvieron que reforzarse considerablemente y estaba constantemente preocupada por la seguridad de mi familia", dijo la autora.

"Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad".

Getty Images Rowling explicó que su molestia vino de comentarios que Watson hizo durante los BAFTA en 2022.

Rowling continuó sugiriendo que Watson probablemente nunca iba a tener que usar esos espacios de un solo género (la escritora ha hecho campaña para que las personas trans no tengan acceso a esos espacios) como los vetuarioss y baños públicos.

"Yo no era multimillonaria a los catorce años. Vivía en la pobreza mientras estaba escribiendo el libro que hizo famosa a Emma", añadió.

"Por lo tanto, comprendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen los privilegios que ella tiene el ataque a los derechos de las mujeres en los que Emma ha participado con tanto entusiasmo".

La escritora añadió que las recientes declaraciones de amor de Watson marcaron un "cambio de rumbo que sospecho que ha adoptado porque se ha dado cuenta de que condenarme a viva voz ya no está tan de moda como antes".

Rowling concluyó: "Los adultos no pueden esperar congraciarse con un movimiento activista que pide regularmente el asesinato de una amiga y luego querer reivindicar su derecho al amor de esa examiga, como si esta fuera en realidad su madre".

"Emma tiene toda la libertad de discrepar conmigo y, de hecho, de expresar sus sentimientos hacia mí en público, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente decidí ejercerlo".

BBC News se ha puesto en contacto con los representantes de Watson para solicitar sus comentarios.

"Puedo amarla, puedo saber que ella me amó"

Getty Images La relación de Rowling con los tres niños que interpretaron a sus personajes fue cercana durante la filmación de las películas.

Watson fue una de las varias estrellas de las películas de Potter que se manifestaron en contra de las opiniones de Rowling en 2020, publicando en redes sociales en ese momento: "Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser".

En una entrevista de la semana pasada, Watson dijo que la relación que alguna vez tuvo con Rowling, le permitía aún "atesorar a Jo", como la llamaba con cariño.

La actriz también elogió a Rowling por la "amabilidad y las palabras de aliento" que le brindó durante su infancia, y por la oportunidad de interpretar a un personaje como Hermione.

"Simplemente no hay mundo en el que yo pudiera cancerlarla o cancelar eso, por nada del mundo", dijo Watson. "Tiene que seguir siendo cierto. Es cierto."

"Simplemente no sé qué más hacer que mantener estas dos cosas aparentemente incompatibles juntas al mismo tiempo y simplemente esperar que tal vez algún día se resuelvan o se unan, y tal vez aceptar que nunca lo harán, pero que ambas pueden seguir siendo ciertas".

