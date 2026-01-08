Un artefacto explosivo hirió a la diputada opositora Gladys Aurora López antes de una sesión clave del Congreso de Honduras.

Honduras: lanzaron un explosivo contra una diputada opositora antes de una sesión.

Honduras: lanzaron un explosivo contra una diputada opositora antes de una sesión.

Un grave episodio de violencia política conmocionó este jueves a Honduras. Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada opositora Gladys Aurora López, del Partido Nacional, minutos antes de una sesión del Parlamento convocada para abordar el informe sobre las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La legisladora resultó con lesiones en la espalda y la cabeza tras la detonación y debió ser trasladada de urgencia a un hospital de Tegucigalpa. El ataque ocurrió cuando un grupo de diputados del Partido Nacional acompañaba a su jefe de bancada, Tomás Zambrano, mientras brindaba declaraciones a la prensa en el edificio legislativo.

Honduras: lanzaron un explosivo contra una diputada opositora antes de una sesión. Honduras: lanzaron un explosivo contra una diputada opositora antes de una sesión. Cómo se produjo el ataque con el explosivo Según las imágenes difundidas, el explosivo habría sido lanzado desde el exterior del recinto y estalló cuando los legisladores se encontraban a pocos metros de un ascensor en la parte posterior del Parlamento. López cayó al suelo tras la explosión y fue rápidamente resguardada por personal policial.

El hecho se produjo en un contexto de fuerte disputa política. Legisladores de los partidos Nacional y Liberal habían concurrido al Congreso solo para marcar presencia, en rechazo a la iniciativa del titular del Legislativo, Luis Redondo, de impulsar un recuento de más de 19.000 actas electorales, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya oficializó los resultados.

la imagen difundida de la diputada herida tras ser herida por el exposivo Refuerzan la seguridad en el Parlamento Tras el ataque, la Policía Nacional y el Ejército de Honduras reforzaron la seguridad interna y externa del Parlamento. En las inmediaciones, un pequeño grupo de personas, presuntamente afines al oficialismo, coreaba consignas vinculadas al pedido de “voto por voto”.