Histórico regreso a la Tierra: los astronautas del Crew-11 abandonaron la misión por una emergencia médica

La misión Crew-11 de la NASA aterrizó con éxito en tierra frente a la costa de San Diego tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional.

La misión Crew-11 de la NASA protagonizó este jueves un histórico regreso a la Tierra luego de interrumpir su estadía en la Estación Espacial Internacional (EEI) por una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes. La cápsula Dragon de SpaceX amerizó con éxito en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, a las 8:41 GMT (5:41 de la Argentina), tras un viaje de casi once horas.

Así fue el procedimiento de regreso a la tierra de los astronautas NASA El desacople de la cápsula se había producido el miércoles por la noche y el amerizaje fue seguido en directo por la agencia espacial estadounidense, que celebró el retorno con el mensaje: “Welcome home, Crew-11!”. Se trata de la primera vez que una misión tripulada de este tipo regresa antes de lo previsto debido a una situación médica.

A bordo de la Dragon viajaban los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos. La tripulación permaneció 165 días en el laboratorio orbital y acumuló un total de 167 días en el espacio.

NASA EFE Cómo serán atendidos los problemas de salud Gracias al despliegue de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de forma segura en un océano con condiciones especialmente calmas. Los buques de recuperación ya se encontraban en la zona para asegurar la nave y asistir a los astronautas, incluido el tripulante afectado por el problema de salud, quien se encuentra estable. La NASA no reveló su identidad por motivos de privacidad.

Tras lo que la agencia describió como “una reentrada perfecta”, la tripulación permaneció dentro de la cápsula mientras era recuperada y trasladada a un buque especializado. Allí, los astronautas fueron sometidos a un primer examen médico antes de ser llevados a tierra firme en helicóptero. Todo el operativo se desarrolló bajo condiciones marinas “excelentes” e incluso fue acompañado por un grupo de delfines que rodeó la nave durante el rescate.