Hallazgo asombroso: solución al enigma del tiempo de los Manuscritos del Mar Muerto

Según un hallazgo , nuevas dataciones que incorporan Inteligencia Artificial han establecido entre el siglo IV a. C. y el siglo II d. C. el tiempo preciso en que se escribieron los Manuscritos del Mar Muerto , uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo.

De gran importancia histórica y bíblica, esta colección de 972 manuscritos descubierta en cuevas a orillas del Mar Muerto entre 1947 y 1956 ha transformado nuestra comprensión de los orígenes judíos y cristianos. Sin embargo, si bien la datación general de los rollos va del siglo III a. C. al siglo II d. C., hasta la fecha no se había podido datar con certeza cada manuscrito.