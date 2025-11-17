Guerra sin fin: Rusia y Ucrania cruzan ataques con drones y misiles en sus territorios

Las autoridades de Ucrania han informado de un nuevo ataque de Rusia a gran escala durante la pasada noche, que ha afectado especialmente a instalaciones energéticas y portuarias de la provincia de Odesa, que viene soportando fuego desde hace varias semanas.

El Servicio Estatal de Emergencias ha detallado que estos nuevos ataques han provocado algunos incendios en el puerto de Odesa, que han logrado ser sofocados por los equipos de Bomberos, y han dejado al menos una persona herida.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha señalado que "varias embarcaciones civiles han resultado dañadas durante el ataque" a pesar de la "eficacia" que han demostrado las defensas antiaéreas .

En total, han sido 91 los drones de Rusia que han interceptado de los 128 que han sobrevolado la pasada noche territorio ucraniano junto a dos misiles balísticos Iskander.

El intercambio de ataques nocturnos entre Rusia y Ucrania contra sus respectivas instalaciones militares y energéticas se repiten casi a diario.

En las últimas horas, se ha registrado un ataque de Ucrania contra una estación de este tipo en la ciudad rusa de Uliánovsk, según han confirmado las propias autoridades locales en Telegram.

tropas ucranianas Ucrania drones ucranianos soldados efe Las tropas de Ucrania usan sus drones en el suelo de Rusia. Foto Efe EFE

Ataques rusos con misiles y civiles muertos

Al menos tres personas han muerto y otras diez han resultado heridas, incluidas tres niños, a consecuencia de un ataque con misiles efectuado este lunes por el Ejército de Rusia en Balaklia, en el este de Ucrania, han denunciado las autoridades locales.

El jefe de la Administración militar de esta localidad situada en la provincia de Járkov, Vitali Karabanov, ha confirmado la cifra en su canal de Telegram, si bien ha indicado que se trata de información preliminar puesto que los equipos médicos y de emergencias continúan trabajando en las zonas afectadas.

Tropas rusas Rusia soldados rusos efe Un soldado de Rusia, potencia que sostiene la guerra contra Ucrania. Foto Efe EFE

Asimismo ha señalado que hasta el momento hay diez heridos, entre ellos menores "nacidos en 2011, 2007 y 2010", mientras que el total de víctimas incluye nueve personas hospitalizadas. "Todas están recibiendo el tratamiento necesario", ha asegurado, lamentando que "siguen llegando llamadas" sobre posibles nuevos afectados.

El ataque ha tenido lugar poco antes de las 1.49 horas de este lunes (hora local, 00.49 en España peninsular y Baleares), cuando Karabanov ha denunciado en la misma plataforma que "el enemigo lanzó dos ataques con misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia".