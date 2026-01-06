Grafitis y tensión política: el mensaje contra Delcy Rodríguez que recorre Venezuela

Mensajes anónimos comenzaron a aparecer en muros de Caracas y otras ciudades, en una señal de creciente malestar social y de tensión política en medio del reordenamiento del poder tras la salida de Maduro.

Las paredes empezaron a hablar en las últimas horas en distintas ciudades de Venezuela. Con letras negras, rápidas y sin firma, una consigna se repite en muros, persianas y columnas: “Delcy narco”, "Delcy lacaya del imperio", "Fuera Delcy usurpadora", entre otras tantas.

Las pintadas, registradas en Caracas y en otros centros urbanos, se convirtieron en una nueva expresión del clima de tensión política que atraviesa el país tras la salida de escena de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como figura central del poder.

Los grafitis no están acompañados por símbolos partidarios ni por consignas más extensas. Son mensajes secos, directos, de alto impacto, que buscan instalar una acusación grave en el espacio público sin intermediaciones ni discursos elaborados. En un país donde la protesta abierta estuvo durante años fuertemente reprimida, las paredes vuelven a funcionar como canal de expresión política.

Delcy Rodrígue (2) Las pintadas comenzaron a circular también en redes sociales, donde se multiplicaron las fotos y los videos que muestran los muros intervenidos. En ese terreno digital, los mensajes fueron leídos como una forma de impugnación directa a Rodríguez, señalada por sectores opositores y activistas como una de las principales responsables del entramado de poder del chavismo y del funcionamiento del Estado durante los años más duros de la crisis.

Desde el entorno del gobierno no hubo, hasta el momento, comunicados oficiales sobre los grafitis. Sin embargo, en círculos políticos venezolanos se interpreta la aparición de las pintadas como un síntoma de desgaste acelerado de la legitimidad del nuevo esquema de poder y como una señal de que el control social heredado del madurismo empieza a mostrar fisuras.