Gaviotas, la utopía que trata de reinventar el mundo en Colombia desde hace más de medio siglo (y su inesperada relevancia internacional)

En medio de las vastas, remotas y escasamente pobladas llanuras del este de Colombia -conocidas como Los Llanos-, a aproximadamente un día de viaje por carretera desde la capital, Bogotá, florece un exuberante bosque artificial que abarca 80 kilómetros cuadrados.

Allí, desde hace más de medio siglo, una pequeña y autosuficiente comunidad llamada Gaviotas ha desafiado todas las probabilidades, prosperando en una tierra inhóspita con la ayuda de una miríada de ingeniosos y futuristas inventos.

Estas tecnologías pioneras abarcan desde calentadores de agua solares de bajo costo hasta un balancín infantil que funciona también como bomba de agua; desde la silvicultura comestible hasta los biocombustibles. Algunas se inspiraron en métodos tradicionales empleados por las comunidades indígenas locales, mientras que otras surgieron de una incansable e ingeniosa experimentación con los escasos recursos disponibles.

Considerados en su momento como excéntricos y extravagantes, muchos de los inventos de la aldea han superado la prueba del tiempo. Desarrollados inicialmente para responder a las necesidades locales muy específicas de la comunidad, han sido replicados con éxito en otras partes de Colombia y más allá de sus fronteras. Las filosofías nacidas de estos experimentos han inspirado otros proyectos similares y han mostrado al mundo una manera diferente de abordar la sostenibilidad.

Y, sin embargo, el pueblo en sí -con su peculiar enfoque de la vida en un paisaje hostil- sigue siendo casi único.

"No entiendo por qué algo tan sencillo -tan sencillo que Gaviotas lo ha logrado en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra- por qué no se está haciendo en otros lugares", afirma Paolo Lugari, quien fundó la comunidad en la década de 1960.

A medida que Gaviotas continúa adaptándose a un mundo en constante cambio, plantea también interrogantes fundamentales. ¿Cómo se mantiene viva una comunidad sostenible en un mundo que se transforma con tanta rapidez? ¿Qué gana la comunidad -y su filosofía-, y qué pierde, a medida que evoluciona?

Gaviotas Niños jugando cerca de una de las invenciones ecológicas de Gaviotas.

Fue en el año 1966 cuando Lugari, un italo-colombiano de veintitantos años, proveniente de una destacada familia política, sobrevoló la región de Los Llanos y se vio invadido por la ferviente visión de crear allí un asentamiento verde y floreciente. Durante un par de años tras aquel primer viaje, trabajó en la idea y reclutó a personas de su círculo cercano para que construyeran esa comunidad junto a él.

Finalmente, en 1971, Lugari adquirió un terreno en el departamento del Vichada, poniéndolo bajo la titularidad de una fundación sin fines de lucro; así, aquel variopinto grupo de unas veinte personas fundó un nuevo asentamiento. Lo bautizaron como "Gaviotas", en honor a las aves fluviales de un blanco resplandeciente que sobrevolaban el lugar mientras ellos construían sus nuevos hogares.

Desde el principio, se enfrentaron a enormes desafíos. El clima de Los Llanos es notoriamente brutal, oscilando bruscamente entre lluvias torrenciales que inundan la tierra y un sol abrasador. En los años posteriores a su establecimiento inicial, Los Llanos se vio también asolado por la violencia política, con diversos grupos armados que luchaban por el control del territorio y se lucraban del narcotráfico y del cultivo de coca.

Sin embargo, Lugari logró congregar a personas procedentes de distintos ámbitos de su vida. Viajó a Bogotá para reclutar a científicos e ingenieros, y persuadió a jóvenes investigadores para que realizaran sus tesis concibiendo proyectos de sostenibilidad en la sabana. Se relacionó con las comunidades indígenas nómadas de la zona y con los "llaneros" -los agricultores locales-, ofreciéndoles empleo. Y para finales de la década de 1970, la comunidad había crecido hasta superar los 200 habitantes autosuficientes, según relata Lugari.

Vivir en "justa relación" con el lugar

Gaviotas Una vivienda energéticamente eficiente, alimentada por energía solar, diseñada y construida por la comunidad de Gaviotas y replicada en la región de La Guajira, en Colombia.

Para forjarse una vida en estas condiciones inhóspitas, los habitantes de Gaviotas -entre ellos varios ingenieros recién graduados- idearon una serie de soluciones ecológicas, de bajo costo y profundamente arraigadas en el entorno local.

Algunas de estas ideas -como las casas comunales ancestrales y las viviendas con techos elaborados a partir de gruesas frondas de palma de moriche trenzadas, diseñados para resistir tanto la lluvia como el sol- provenían de las tradiciones del pueblo indígena guahibo, que había habitado de forma nómada en Los Llanos mucho antes de la llegada de los residentes de Gaviotas.

De los guahibos, los habitantes de Gaviotas aprendieron a confeccionar redes y hamacas utilizando las nervaduras de las hojas de moriche, a extraer un aceite nutritivo de su fruto y a fabricar canoas ahuecando troncos de árboles.

Para generar electricidad, los habitantes de Gaviotas aprovecharon el sol abrasador de la llanura. Para acceder al agua potable, diseñaron diversos tipos de bombas de agua -incluida una capaz de alcanzar los 40 metros de profundidad-, la cual acoplaron a un balancín infantil para sacar el máximo provecho de los momentos de juego de los niños.

Unos aerogeneradores ligeros -capaces de captar las suaves y efímeras ráfagas de los vientos tropicales que caracterizan las llanuras colombianas- fueron diseñados por ingenieros locales tras realizar 57 pruebas de ensayo y error con distintos prototipos.

"Se sentía realmente seguro, se sentía muy acogedor. Se sentía mucho como cuando vives en una comunidad: existe un enorme sentido de pertenencia y la sensación de que conoces a todos los que te rodean", dice Natalia Gutiérrez, quien nació en Gaviotas en 1996. Su madre era la maestra de la comunidad, y su padre, el ingeniero hidráulico. "Sin duda, aproveché al máximo vivir mi mejor vida al aire libre, cazando ranas", comenta.

Gaviotas Bombas de agua eólicas diseñadas y construidas por la comunidad de Gaviotas.

Actualmente, Gutiérrez asiste a la universidad en Canadá y se encuentra realizando su año de intercambio en Italia; sin embargo, mantiene el contacto con la comunidad y recuerda con afecto su estancia allí.

"El trayecto era muy rápido: de mi casa a la oficina de mi madre; de ​​la oficina de mi madre, al restaurante comunitario; y del restaurante comunitario, al río", relata Gutiérrez, quien asistió a una pequeña escuela -dirigida por su madre- en la que solo había otros diez alumnos aproximadamente.

Recuerda haber estudiado el plan de estudios nacional estándar -que incluía matemáticas, biología y arte-, pero también clases específicas de Gaviotas centradas en cómo plantar árboles, así como en la purificación y el embotellado del agua.

En la planta embotelladora de la comunidad, el agua se almacenaba en recipientes que encajaban perfectamente entre sí: algo ideal para apilarlos, almacenarlos y jugar con ellos, a modo de improvisados ​​bloques de Lego.

El enfoque de desarrollo endógeno de Gaviotas constituye un ejemplo paradigmático de lo que se conoce como el "movimiento de tecnología apropiada", según Chelsea Schelly, profesora de estudios ambientales en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos).

"Ninguna tecnología se adapta a las necesidades de todos en cualquier lugar; por ello, deberíamos desarrollar tecnologías que estén adaptadas al entorno local y respondan a sus condiciones", afirma Schelly, quien ha estudiado comunidades sostenibles y ecoaldeas en Estados Unidos que comparten una filosofía similar a la de Gaviotas.

"Vivir en una relación armoniosa con el lugar en el que uno se encuentra es, probablemente, una lección de la que todos podemos aprender, y que podría integrarse en el diseño, independientemente de lo que se esté diseñando", agrega.

Gaviotas Calentadores solares diseñados en Gaviotas en los techos de un barrio de Bogotá.

Como ocurre con cualquier experimento, también hubo inventos que nunca llegaron a prosperar realmente: tal es el caso de un refrigerador de energía solar -que los ingenieros simplemente no lograron hacer funcionar correctamente- y de unos molinos de yuca accionados por pedales, destinados a las familias de la localidad.

Según los miembros de la comunidad, los habitantes de Los Llanos terminaron por no aceptar los molinos, dado que la molienda de la yuca era tradicionalmente una labor femenina, mientras que el pedaleo se percibía como un pasatiempo masculino.

No obstante, incluso los fracasos arrojaron lecciones valiosas, según se relata en un libro de 1998 sobre Gaviotas, subtitulado "Un pueblo para reinventar el mundo", escrito por el periodista Alan Weisman.

"Había aprendido a tomarme en serio cualquier idea que se planteara en Gaviotas, por improbable que pareciera", escribe Weisman. "Incluso aquellas que fracasaban solían conducir, a menudo, a algo que sí funcionaba".

Muchos de los inventos de Gaviotas han trascendido los confines de esta comunidad autosuficiente. Según Lugari, se han instalado más de 5.000 de sus aerogeneradores tropicales a lo largo de la región de Los Llanos, y 12.000 de sus bombas de agua especiales han sido instaladas en otras zonas de Colombia.

Miles de réplicas de un dispositivo esférico de calentamiento de agua por energía solar -diseñado por Gaviotas y dotado de paneles solares especiales capaces de captar energía incluso de la luz solar difusa- adornan un complejo de viviendas asequibles de 5.500 unidades llamado Ciudad Tunal, en la nublada Bogotá. Otras 30.000 unidades se han instalado en el resto del mundo, desde la mansión de un expresidente de Colombia hasta África, afirma Lugari.

Esta transferencia de tecnología a otros lugares ambientalmente similares, dice Schelly, puede considerarse como una de las medidas del éxito de Gaviotas.

Nada de lo que produce Gaviotas está realmente patentado, me cuenta Lugari: una decisión en sintonía con muchas ecoaldeas de todo el mundo que creen en la innovación de código abierto para fomentar su replicación.

"Así que la gente, afortunadamente, puede imitarnos y copiarnos tanto como quiera", dice Lugari. "Y si alguien quisiera patentar uno de nuestros proyectos y paralizarlo, bueno, la imaginación de Gaviotas -lo único que es seguro- se pondrá a trabajar para introducir algunos cambios y crear algo nuevo una vez más".

Combustible de pino y un bosque comestible

Gaviotas Un residente de Gaviotas planta retoños de pino con una máquina diseñada para minimizar el impacto en el suelo.

En la década de 1980, tras fracasar en el cultivo de diversas cosechas, los habitantes de Gaviotas comenzaron a plantar una variedad de pino caribeño, tal como le habían sugerido a Lugari durante un viaje a Venezuela.

Con subvenciones de los gobiernos de Colombia y Japón, plantaron 8 millones de retoños de pino, inoculando sus raíces con hongos especiales para favorecer su arraigo. Los esbeltos pinos proporcionaron gradualmente sombra y humedad para la siembra de otras especies y cultivos, brindando finalmente a la aldea una oportunidad para la agricultura sostenible: más de 250 especies de plantas pudieron entonces echar raíces en el suelo revitalizado -tras décadas de lixiviación agresiva provocada por lluvias torrenciales que lo habían vuelto extremadamente ácido-, y unas sesenta especies de mamíferos -incluyendo ciervos, capibaras y tapires- llegaron para poblar el bosque.

Hoy en día, cerca del 30% de la totalidad de los recursos alimenticios de la comunidad provienen del bosque, afirma Lugari. Cultivan limones, naranjas, lichis, tamarindos, café, plátanos, guayabas y mucho más.

"Es comestible. Y el bosque comestible posee una ventaja extraordinaria, pues las especies [de árboles y arbustos] que tenemos son permanentes; están aquí todo el año: nos alimentamos de los árboles, de las plantas, de los arbustos", dice Lugari.

"Hay un dicho que lo resume a la perfección: 'Planta una vez y cosecha para siempre'".

Los científicos y botánicos de Gaviotas comenzaron a recolectar la resina de pino extrayéndola del árbol y procesándola en una biofábrica a vapor. Actualmente, Gaviotas produce productos químicos derivados de la resina, como la trementina -utilizada como desinfectante y para la elaboración de perfumes- y la colofonia -empleada en pinturas, barnices y algunos tipos de maquillaje-.

Los habitantes locales utilizan biocombustible elaborado con aceite de pino caribeño cultivado en Gaviotas y mezclado con aceite de palma para alimentar sus tractores y motocicletas, con los que recorren el bosque artificial y que exportan al resto del país. (Las investigaciones sugieren que el aceite de pino y otros biocombustibles son una alternativa más limpia a los combustibles convencionales derivados del petróleo, aunque también generan emisiones).

"Reinventando el mundo"

Gaviotas La resina de pino ayuda a producir el biocombustible que Gaviotas exporta.

"Hemos visitado muchas comunidades en muchos lugares, pero no ha habido un ejemplo tan maravilloso como el de Gaviotas", afirma Gonzalo Bernal Leongómez, quien se desempeñó como administrador de Gaviotas durante las décadas de 1980 y 1990.

Tras soñar durante muchos años con construir una comunidad sostenible y ecológica, vio un reportaje televisivo sobre Gaviotas e inmediatamente decidió mudarse allí con su esposa, Cecilia Parodi, y su hija en 1978. Permanecieron allí durante más de una década.

"Era muy dinámico, muy dinámico. Recuerdo 150 proyectos sumamente interesantes en Gaviotas, propuestos por estudiantes, ingenieros y especialistas forestales", relata Bernal Leongómez.

"Pero, por supuesto, la mayoría de ellos -como solemos decir- eran un 1% de inspiración y un 99 % de transpiración. Hay que sudarlo, hay que fracasar y volver a intentarlo; hay que vivir la experiencia", agrega.

Hoy, la aldea cuenta con un total de unas 50 familias, y cuatro de sus residentes perciben actualmente una pensión por sus años de arduo trabajo en beneficio de la comunidad, señala Lugari.

¿Se replicará alguna vez Gaviotas?

Cientos de científicos, artistas, arquitectos e ingenieros han pasado por la aldea a lo largo de las décadas, dejando cada uno su huella. Del mismo modo, personas de toda América Latina y de otras partes del mundo han visitado Gaviotas a lo largo de los años para aprender a replicar sus inventos.

A finales de la década de 1970, el Banco Mundial proporcionó fondos al gobierno colombiano para poner en marcha otra comunidad similar a Gaviotas en lo profundo de Los Llanos -bautizada como Tropicalia-, pero el presupuesto se agotó.

Otros intentos realizados a lo largo de los años para replicar el modelo de Gaviotas se vieron frustrados por cuestiones logísticas o, simplemente, nunca llegaron a trascender la fase de las ideas.

"Para poder duplicar estas iniciativas, es necesario contar con un enfoque. No basta con tener una simple lista de principios, sino que hay que saber: ¿cómo se trabaja sobre el terreno?", afirma Pliny Fisk III, cofundador del Centro de Sistemas de Construcción de Máximo Potencial (Center for Maximum Potential Building Systems), con sede en Texas (EE.UU.), quien no participa en el proyecto Gaviotas.

Fisk se dedica a estudiar ecoaldeas y comunidades de todo el mundo como parte de los proyectos de investigación del Centro. "Siempre me he preguntado: ¿cómo se duplica el modelo de Gaviotas? Se necesita una técnica".

Fisk afirma ver paralelismos entre Gaviotas y otras comunidades sostenibles, tales como Auroville -conocida como la "Ciudad del Amanecer"- en India, y Curitiba, en Brasil. Sin embargo, para llegar a ser verdaderamente replicable, Gaviotas necesitaría estandarizar sus invenciones y describir formalmente sus enfoques y políticas, lo cual los haría menos flexibles y menos adaptables a las condiciones locales, señala.

Gaviotas Un huerto comunitario en la capital de Colombia, Bogotá, plantado utilizando métodos de Gaviotas.

Según los miembros de la comunidad, mucho ha cambiado desde los primeros días de esta.

Hoy, Gaviotas ya no cuenta con su propia escuela, y los niños de la comunidad asisten a centros educativos cercanos en otras aldeas.

En las propias instalaciones de Gaviotas, aprenden mediante un mecanismo similar al de "lleva a tu hijo al trabajo" -me cuenta Lugari-; además, seis coordinadores de grupo imparten también enseñanza informal a los niños en los ámbitos de la silvicultura, la agricultura, las energías renovables y los biocombustibles.

El hospital de Gaviotas cerró poco tiempo después de su inauguración, al tener dificultades para conseguir el personal suficiente que permitiera gestionar las instalaciones conforme a las normativas estatales. En la actualidad, la mitad de los trabajadores de la fábrica provienen de las aldeas indígenas locales de los alrededores; acuden al poblado para trabajar en los proyectos de extracción de resina y de reforestación a lo largo de la semana, para luego regresar con sus familias los fines de semana.

Natalia Gutiérrez, quien recuerda con tanto cariño su primera infancia en la comunidad, abandonó Gaviotas a los 9 años y se trasladó a una localidad llamada Villavicencio -situada a ocho horas de viaje en automóvil- para vivir con un familiar y asistir a una escuela local.

Sus padres deseaban que ella recibiera una educación de carácter más global y tuviera contacto con el mundo exterior, con la esperanza de que valorara aún más la atmósfera íntima de Gaviotas una vez que hubiera adquirido experiencias fuera de ella.

Su padre también se marchó de Gaviotas durante un tiempo, regresando a su aldea ancestral en otra zona de Los Llanos después de que su propio padre fuera secuestrado en su granja y asesinado. Ahora ha regresado a Gaviotas -donde también sigue viviendo la madre de Natalia-, 45 años después de haberse mudado allí por primera vez.

Natalia afirma que, incluso hoy en día, su corazón permanece siempre con Gaviotas. Está cursando un MBA con especialización en sostenibilidad en Canadá y espera dividir sus años futuros entre Canadá y Colombia.

"Al igual que cualquier otra comunidad, no existe el estancamiento. Las comunidades cambian y evolucionan", dice Schelly. "Esto es cierto para todas las comunidades, pero tal vez resulte más evidente en las comunidades intencionales, ya que estas buscan evolucionar de un modo deliberado y alineado con sus valores, en lugar de quedar simplemente a merced de las fuerzas del mercado".

Gutiérrez sostiene que el legado de Gaviotas perdura más allá de los límites del propio poblado. "Algunas personas se marcharon; otras se quedaron", comenta refiriéndose a sus amigos de la infancia. "Pero creo que los valores de Gaviotas perdurarán allá donde ellos vayan".

"Lugares como estos no pueden desaparecer", dice Teresa Valencia, la madre de Natalia.

Lugari tiene ahora 81 años. Ya no reside a tiempo completo en Gaviotas, sino en la capital de Colombia, Bogotá, donde dirige la oficina de la Fundación Gaviotas. Se desplaza en un automóvil cuyo tubo de escape emite gases provenientes de combustibles a base de resina. Sus planes sobre quién lo sucederá como portavoz y líder de Gaviotas en caso de que él fallezca son sólidos y ya están establecidos, afirma, aunque declina dar más detalles.

Su tumba, dice, llevará una inscripción que dirá algo parecido a: "Disculpen que no pueda levantarme para saludarlos, pero aquí estoy, soñando todavía con dar vida permanente a Gaviotas".

BBC

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FUENTE: BBC