Fuerte advertencia de China a Estados Unidos en torno a la reunificación con Taiwán

El Ejército de China percibe una "tendencia imparable" hacia la reunificación con Taiwán y es necesario que Estados Unidos se dé cuenta de ello y deje de "jugar con fuego" para abandonar su apoyo tácito a las aspiraciones independentistas de la isla y se comprometa en firme con su posición pública de neutralidad sobre esta cuestión.

El portavoz del Ejército de Liberación Popular de China, el coronel Zhang Xiaogang, ha dedicado buena parte de la rueda de prensa de este viernes a abordar las negociaciones que el Partido Progresista Democrático (DPP, por sus siglas en inglés) del presidente taiwanés, Lai Ching Te, está impulsando en la Asamblea Nacional de Taiwán para aprobar un presupuesto extraordinario que contempla un aumento de la partida de defensa hasta el 3,32 por ciento del PIB, frente al tradicional 2,5 por ciento.

De quedar aprobado el procedimiento, todavía en el aire, y más con la mayoría parlamentaria del Kuomintang, que apuesta por una relación más conciliadora Pekín y se muestra radicalmente contrario a la propuesta, la Administración Trump en Estados Unidos podría aprobar una venta de armas, en una nueva expresión de su apoyo soterrado a Taiwán.

China y su advertencia "Por muchas armas que compren", ha respondido este viernes el portavoz militar, "las autoridades del DPP no pueden alterar el equilibrio militar en el Estrecho de Taiwán, ni el inevitable destino que aguarda a su iniciativa para la 'independencia de Taiwán". Zhang ha procedido a acusar al presidente taiwanés "y a sus secuaces" de usar "un lenguaje florido para embaucar y engañar al público, ocultando sus siniestras intenciones de perseguir la 'independencia' e incitar a la guerra".

"Advertimos solemnemente a las autoridades del DPP que la reunificación de la patria es una tendencia imparable y que resistirse por la fuerza a la reunificación por la fuerza solo conducirá a la autodestrucción", ha amenazado el coronel durante la rueda de prensa, publicada en la página web del Ministerio de Defensa de China.