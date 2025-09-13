Explosión en bar de Madrid deja 25 heridos y graves daños en viviendas

Una explosión en el bar “Mis Tesoros” de Puente de Vallecas provocó 25 heridos, tres en estado grave, y daños en un edificio.

La explosión habría sido por un escape de gas, pero se espera por mayores detalles.

Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras la explosión registrada en la tarde del sábado en el bar “Mis Tesoros”, ubicado en Puente de Vallecas, un barrio obrero en las afueras de Madrid. El estallido causó importantes daños en el local y en el edificio de viviendas situado encima.

Según informaron los servicios de emergencias de Madrid, la explosión fue ocasionada por una concentración de gases en el interior del establecimiento. Bomberos del Ayuntamiento acudieron rápidamente al lugar y trabajan en el desescombro y en la evaluación de la estabilidad del edificio afectado.

Las autoridades confirmaron que tres de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que el resto presenta lesiones de diversa consideración, principalmente por cortes, golpes y traumatismos ocasionados por la onda expansiva y la caída de escombros.

Masivo operativo en Madrid tras la explosión Los bomberos mantienen un operativo especial para asegurar la estructura del inmueble y evitar nuevos riesgos. La policía local, por su parte, ha establecido un perímetro de seguridad y mantiene cortada la calle donde ocurrió la explosión, con el fin de facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de los vecinos.