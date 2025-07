Evo Morales exigió al Tribunal Electoral boliviano ser habilitado para las elecciones

“Déjennos participar, dejen que el pueblo decida en las urnas. Si no nos eligen, lo respetamos. Pero no pueden proscribirnos”, dijo a periodistas Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, tras entregar la misiva en las oficinas del TSE en La Paz.

Evo Morales está enfrentado con el actual presidente, Luis Arce. Foto: EFE El entorno de Morales espera una respuesta inmediata del TSE.

Por qué Morales no puede presentarse a elecciones

El ex mandatario no puede postularse debido a que no cuenta con una sigla habilitada, es decir, no tiene un partido político inscripto y autorizado para presentar candidaturas. Por otro lado, Morales ocupó el cargo de presidente dos veces consecutivas, desde 2006 hasta 2019, por lo que una tercera reelección implicaría un acto inconstitucional.

MAS, por su parte, atraviesa una profunda pugna interna que divide al partido oficialista entre el ala renovadora y el liderazgo tradicional vinculado al exmandatario. Estas divisiones amenazan con fragmentar el voto del oficialismo en las próximas elecciones.