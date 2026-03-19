¿Están EE.UU. e Israel totalmente alineados en la guerra con Irán? Qué muestra el último mensaje de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado -típicamente contundente- a raíz de los ataques que tuvieron lugar el miércoles contra un importante yacimiento de gas operado de manera conjunta por Irán y Qatar .

Israel atacó el yacimiento iraní de South Pars —parte del mayor campo de gas natural del mundo—, y Teherán respondió golpeando un complejo energético en Qatar.

Los ataques provocaron un repunte en los precios de la energía y avivaron la ira de Trump.

En su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump volvió a amenazar a Irán y afirmó desconocer los planes de Israel respecto a dicho ataque.

Entonces, ¿qué nos revela el lenguaje que empleó el presidente estadounidense sobre el curso de la guerra y acerca del grado de alineación en el que se encuentran Estados Unidos e Israel en cuanto a su estrategia y objetivos?

Analicémoslo.

Getty Images / Truth Social En su mensaje en Truth Social, Donald Trump dijo que ni EE.UU. ni Qatar tenían conocimiento del ataque llevó a cabo Israel en contra del campo South Pars.

Estados Unidos "no sabía nada" del ataque

El presidente afirma que Estados Unidos "no sabía nada sobre este ataque en particular".

Esto contradice múltiples informes periodísticos publicados en Israel tras el ataque.

El ataque "fue coordinado de antemano con Estados Unidos y... acordado entre el primer ministro [Benjamin] Netanyahu y el presidente estadounidense Trump", informó el periódico centrista Yedioth Ahronoth.

El diario de derecha Israel Hayom va más allá, al señalar que "el presidente Trump conversó durante el fin de semana con líderes de tres Estados del Golfo Pérsico sobre el inminente ataque israelí en [la ciudad costera iraní de] Asaluyeh".

Como suele ocurrir con las afirmaciones del mandatario estadounidense, no resulta sencillo determinar dónde reside la verdad.

Su elección de palabras para describir el ataque israelí resulta también reveladora. "Movido por la ira", sostiene, Israel "arremetió violentamente" contra el yacimiento de gas.

Este es el tipo de lenguaje que se emplea para describir algunas de las represalias más desmedidas de Irán y no una operación militar cuidadosamente planificada por un aliado cercano.

¿Está Trump sugiriendo que Israel actuó de manera imprudente?

Israel "no realizará más ataques" contra el yacimiento de gas

Reuters El ataque de Israel al campo petrolero South Pars produjo un inmenso incendio.

El uso de mayúsculas por parte del presidente es notorio, pero en esta extensa publicación, recurre al uso exclusivo de mayúsculas tan solo una vez.

"ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES en relación con este sumamente importante y valioso campo de South Pars", escribió, "a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un actor muy inocente: en este caso, Qatar".

Para un presidente que necesita sentir que tiene el control, ¿fue esto el reflejo de un compromiso ya adquirido o un disparo de advertencia dirigido a Benjamin Netanyahu?

Como suele ocurrir con las publicaciones de Trump en Truth Social -escritas a modo de "flujo de conciencia"-, no resulta fácil determinarlo.

No obstante, el hecho evoca los informes según los cuales el presidente Trump se mostró molesto por los ataques israelíes contra los depósitos de petróleo iraníes ocurridos en una etapa anterior de la guerra.

Getty Images Es difícil saber qué tan vehemente estaba siendo Trump con Israel con su publicación.

Entonces, ¿se están alejando los objetivos bélicos de Israel y de Estados Unidos?

Probablemente sería un error sacar demasiadas conclusiones de una única publicación nocturna del presidente Trump.

Los funcionarios israelíes insisten en subrayar que ambos países actúan al unísono, aunque ocasional e inadvertidamente dejen entrever algunas discrepancias.

"Estamos muy alineados en la mayoría -o la totalidad- de nuestros objetivos con respecto al régimen islámico de Irán, el CGRI [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica] y sus programas balísticos y nucleares", le dijo a la BBC el jueves por la mañana Alex Gandler, portavoz de la embajada israelí en Londres.

"Queremos lo mismo", agregó.

Sin embargo, si bien ambos aliados coinciden claramente en muchos aspectos, Israel ha mostrado una postura mucho más firme y constante en su deseo de ver un cambio de régimen en Irán.

Los funcionarios citados esta mañana por los medios de comunicación israelíes han presentado el ataque a South Pars como parte de un esfuerzo continuo para socavar la autoridad del régimen.

"Se le está interrumpiendo el suministro de gas a los ciudadanos, y eso va a precipitar el levantamiento", le dijo un funcionario a Yossi Yehoshua, del diario Yedioth Ahronoth.

El primer ministro Netanyahu no ha ocultado su deseo -que se remonta a décadas atrás- de derrocar al régimen islámico, al cual él -y muchos israelíes- consideran decidido a destruir el Estado judío.

Mientras que Estados Unidos ha concentrado gran parte de su esfuerzo militar en degradar la capacidad iraní en materia de misiles y drones, hundir su armada y -en los últimos días- atacar objetivos a lo largo de la extensa costa iraní del Golfo, Israel ha desplegado grandes esfuerzos para asesinar a los líderes iraníes y atacar elementos de control estatal, incluidas las unidades paramilitares Basij, responsables de gran parte de la violenta represión de las protestas ocurridas a principios de este año.

Qatar "no tenía conocimiento" del ataque

En su publicación, Trump insistió en que Qatar no estuvo involucrado ni tuvo conocimiento previo alguno de los ataques.

Pero "desafortunadamente", escribe, "Irán no estaba enterado de esto" antes de tomar represalias "de manera injustificable e injusta".

Ciertamente, Trump no está eximiendo de responsabilidad a Irán en este punto; sin embargo, parece sugerir que Irán no conocía el panorama completo cuando contraatacó, es decir, que Teherán pudo haber creído -erróneamente- que Qatar estaba involucrado.

Amenaza de "hacer estallar masivamente" el yacimiento de gas de Irán

Getty Images Trump dijo que si volvían a atacar a Qatar, "hará estallar masivamente" el campo petrolero South Pars.

Partes de la publicación en Truth Social son puro Trump: amenazas de recurrir a niveles de violencia sin precedentes para salirse con la suya.

Si Irán vuelve a atacar las instalaciones de GNL [gas natural licuado] de Qatar, advierte, Estados Unidos, "con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, hará estallar masivamente la totalidad del yacimiento de gas South Pars con una fuerza y ​​una potencia que Irán nunca antes habrá visto ni presenciado".

Trump y su combativo secretario de Defensa, Pete Hegseth, son muy dados a este tipo de grandilocuencia. Donald Trump, el autoproclamado "presidente de la paz", recurre con frecuencia a esta clase de retórica.

Y es indudablemente cierto que Washington podría infligir a Irán -y a su pueblo- un daño infinitamente mayor del que ya ha causado.

La referencia al consentimiento israelí para la acción amenazada resulta desconcertante.

¿Fue esto una reprimenda a Benjamin Netanyahu para que, en el futuro, mantenga una coordinación más estrecha?

Dado que algunos sectores del movimiento MAGA [Make America Great Again, o Hacer a Estados Unidos grande otra vez] de Donald Trump ya están convencidos de que es Israel -y no Estados Unidos- quien lleva la batuta en esta guerra, existe el riesgo de que algunos de los críticos del presidente interpreten este comentario como un desafortunado lapsus freudiano.

Sin embargo, con los precios del petróleo y del gas repuntando nuevamente -en parte debido a la reciente escalada de ataques de represalia entre Israel e Irán- y ante la ausencia de señales evidentes de progreso en los esfuerzos por garantizar la seguridad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, Donald Trump se muestra impaciente.

Esta guerra no deja de lanzarle jugadas inesperadas, las cuales la administración no parece haber anticipado.

El apoyo a la guerra, que en Israel sigue siendo altísimo, es mucho menos pronunciado en Estados Unidos. El conflicto podría contribuir a asegurar un nuevo mandato como primer ministro para Benjamin Netanyahu, al tiempo que podría pasarle factura al Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre.

Israel y Estados Unidos son estrechos aliados militares, pero esta es la primera vez que combaten juntos en una guerra.

Y esta está resultando ser más complicada de lo que Donald Trump imaginaba.

BBC

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FUENTE: BBC