El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó en claro el deseo de Donald Trump de hacer las pruebas nucleares.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha especificado que la orden del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para retomar las pruebas nucleares incluiría el uso de "sistemas de lanzamiento", antes de agregar que Washington quiere asegurarse de que "funcionan" y que "son seguros".

"El compromiso de Donald Trump con probar nuestras capacidades nucleares, lo que incluye los sistemas de lanzamiento, está a la par con lo que hacen otros países del mundo", ha subrayado. "Tenemos que asegurarnos de que estas cosas funcionen y sean seguras", ha dicho, sin más detalles al respecto.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, había indicado a principios de noviembre que estas pruebas no incluirán "explosiones nucleares" y ha especificado que se limitarán a "pruebas de sistema", tras la oleada de críticas internacionales a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

Estados Unidos bajo la mirada de Rusia Por su parte, el portavoz del Kremlin, ha afirmado que Rusia considera las palabras de Rubio como "una confirmación de que Estados Unidos se retira de la moratoria sobre los ensayos (nucleares)", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Dmitri Peskov fue quien contó la opinión del Gobierno ruso sobre la renuncia de Joe BIden Foto: EFE Ante las pruebas de Estados Unidos, Dmitri Peskov respondió desde el lado de Rusia. Foto: Efe EFE "Esto es una confirmación de estas intenciones", ha apuntado, antes de insistir en que Rusia ya alertó de que "responderá de forma adecuada" si Washington lleva a cabo estas pruebas, que Donald Trump argumentó como necesarias dado que Rusia y China están llevando a cabo "pruebas nucleares" en secreto, sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones.