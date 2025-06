Estados Unidos: Donald Trump lleva 2.000 militares más a California y es demandado

California demanda a Donald Trump

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha anunciado este lunes la presentación de una denuncia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue "ilegal" e "incendiario" de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Bonta ha explicado que el envío de tropas a la ciudad supone una violación de la Décima Enmienda de la Constitución, que determina los límites de las competencias federales.

"A primera hora de la mañana del domingo el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, federalizaron ilegalmente a 2.000 militares de la Guardia Nacional de California durante 60 días (...). Lo hicieron sin autorización del gobernador Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad", ha explicado.

Bonta ha afirmado que la movilización militar fue "innecesaria, contraproducente y, lo más importante, ilegal". "Federalizar a la Guardia Nacional de California supone un abuso de autoridad del presidente según la ley y no es algo que nos tomemos a la ligera", ha añadido el fiscal general. Antes de la vía militar se podían haber tomado "varias medidas racionales, de sentido común, estratégicas, para zanjar los disturbios y evitar una escalada".

El domingo llegaron 300 militares a la zona de Los Ángeles, pero el Mando Norte del Ejército de Estados Unidos ha confirmado este lunes la presencia de 1.700 efectivos sobre el terreno. Bonta ha asegurado que las protestas "estaban casi disipadas" cuando llegaron los militares, el domingo. "Desde que Trump anunció su plan de desplegar tropas la situación escaló rápidamente con protestas durante la noche, (con) cierre de autopistas y gente en peligro", se ha lamentado.

Video: protestas en Estados Unidos

Embed - Protestas En Los ÁNgeles

"Nunca sabremos lo que habría pasado si el presidente hubiera dejado a las autoridades estatales y locales seguir con su importante trabajo, el que ya estaban haciendo, el que son más que capaces de hacer", ha argumentado. Bonta ha recordado que solo hay un precedente de federalización de la Guardia Nacional y fue hace 55 años, durante el mandato de Richard Nixon, cuando movilizó a los militares para facilitar el envío de correo durante una huelga postal.

El fiscal californiano ha explicado que esta es la 24ª demanda de California presentada contra el presidente en 19 semanas. "Tiene que ir a un tribunal y rendir cuentas", ha defendido. Trump "tiene que mirarse al espejo y asumir que el actor ilegal es él", ha remachado. Además ha defendido la labor del gobernador de California, Gavin Newsom, a quien amenazan con detener desde instancias federales, y ha revelado que el propio Newsom instó a Hegseth anular el envío de las tropas y devolver el control al estado. "La petición fue ignorada", ha relatado.

"Las autoridades estatales y locales son las más adecuadas para evaluar las necesidades de recursos, salvaguardar la vida y la propiedad", explicaba la carta. "La decisión de desplegar a la Guardia Nacional sin formación ni órdenes apropiadas podría provocar una grave escalada de la situación", advertía.

Estados Unidos: advertencia a los violentos

Bonta se ha dirigido también a los responsables de incidentes violentos: "Mi mensaje para ellos es que no participen en actividades ilegales". "Cumplid la ley. Si no cumplís la ley, os encontraremos e iremos a por vosotros y tendréis que rendir cuentas como ya saben quienes han sido arrestados", ha indicado.

Policía Los Angeles Estados Unidos protestas.jpg Un policía actuando en California, Estados Unidos, ante las protestas. Foto: EFE

En cualquier caso, ha subrayado que "la gran mayoría de la gente que ha participado en las protestas ha sido pacífica y legal". "Manifestarse pacíficamente contra una injustica o contra algo en lo que no creemos" es "un derecho nuclear y fundamental de los Estados Unidos de América", ha argumentado. Los violentos "parece que son miembros de grupos externos, ajenos al tema principal contra el que se protesta". Por último, ha destacado la preparación de las fuerzas de seguridad de Los Ángeles, que cuentan con los recursos necesarios y que solo si se agotan sería adecuado llamar a la Guardia Nacional.

Mensaje a Donald Trump: "actúe como presidente o finja"

El gobernador de California ha confirmado en su cuenta de X la presentación de la demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, al que acusado de haber "intensificado el caos y la violencia en Los Ángeles" y ha reiterado su petición de que resuelva "este problema de inmediato (y) anule la orden". En este sentido, Newsom ha pedido a Donald Trump y a Hegseth que rescindan esta medida "absurda, ilegal e inmoral". "Dejen que nuestros militares vuelvan a casa", ha declarado en una entrevista concedida al portal MeidasTouch News, en la que ha denunciado que éstos "están siendo utilizados como peones".

En un mensaje dirigido al inquilino de la Casa Blanca, ha pedido que "muestre algo de decencia, algo de humanidad". "Más importante aún, actúe como el comandante en jefe. Si quiere ser presidente, más vale que haga el papel de presidente. Al menos finja, haga lo correcto, apártese, y nosotros limpiaremos su desastre", ha agregado. Newsom ha asegurado además que "la gente tiene miedo de caminar por las calles", en alusión a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que han desatado las protestas, y ha reconocido que "no (se) lo creía".

donald trump.jpg Donald Trump será demandado en su propio país, Estados Unidos. Foto: Archivo Archivo

"En realidad creía que esto no era verdad, pero luego vi vídeos, están haciendo controles, comprobando las identificaciones de la gente. Nunca hemos visto este tipo de despliegue. Hay pánico masivo aquí en el condado más grande de la nación, en el estado más grande de la nación", ha señalado antes de denunciar que se haga contra "gente buena, trabajadora y decente". "Estos no son los criminales. Estos no son los matones", ha agregado. Dpa.