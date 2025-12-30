Estados Unidos atacó con drones un puerto de Venezuela: no hubo víctimas fatales

Los Estados Unidos llevaron adelante el primer ataque contra Venezuela en medio de la escalada bélica en el sur del Mar Caribe.

Desde la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos se ordenó la ejecución de un ataque con drones a un puerto de Venezuela a principio de diciembre, pero recién fue confirmado hoy por Donald Trump durante una entrevista radial. Aún sin una declaración de guerra formal, la tensión aumenta en la región.

A pesar de haber sido comentado por Donald Trump, había pocos detalles al respecto de la operación que constituyó el primer ataque a un objetivo terrestre de Venezuela, pero la cadena americana CNN alcanzó información sensible al respecto e informó que se trató de una operación comandada por la CIA contra el narcoterrorismo.

El blanco del ataque en el marco de la Operación Lanza del Sur fue un muelle remoto utilizado como puerto informal por la organización criminal Tren de Aragua, uno de los cárteles más famosos de Venezuela. El mismo se usaba, según investigaciones de la CIA, para el almacenamiento de drogas para su posterior traslado a embarcaciones que las insertarían en el narcotráfico internacional.

Testimonios clave tras el ataque de Estados Unidos Según informó la CNN, no había personas en el lugar cuando se efectuó el ataque, por lo que no se informaron víctimas de ningún tipo. El operativo contó con apoyo de los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. The New York Times, por su parte, señaló que "este hecho sugiere el inicio de una nueva y agresiva fase de la campaña de presión de la administración Trump contra el gobierno de Maduro".