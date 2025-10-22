Espionaje en Estados Unidos: un funcionario roba miles de documentos clasificados

En Estados Unidos fue detenido un asesor del Departamento de Estado por sustraer miles de documentos clasificados y se analiza una trama de espionaje.

Un analista y asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, identificado como Ashley Tellis, ha sido detenido por el FBI tras ser acusado de sustraer miles de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional y guardarlos en su domicilio, un caso está siendo investigado como un posible delito de espionaje.

Tellis, de 64 años y origen indio, reside en el estado de Virginia y ha tenido que comparecer ante un tribunal estatal. El FBI, por su parte, ha explicado que su detención responde a la "sustracción de miles de páginas que incluyen información sobre instalaciones gubernamentales".

El director adjunto del FBI, Roman Rozhavski, ha señalado que esta detención "sirve como una alerta a todos aquellos que estén barajando la posibilidad de socavar la seguridad nacional". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para encontraros y llevaros ante la justicia", ha asegurado.

Estados Unidos investiga Por su parte, la fiscal de distrito de Virginia, Lindsey Halligan, ha afirmado que el objetivo es "proteger al pueblo estadounidense de todas las amenazas existentes, tanto internas como externas". "Este caso supone un grave riesgo para la seguridad de todos los ciudadanos. Los hechos están claros, y seguiremos adelante hasta que se haga justicia", ha puntualizado.

La acusación apunta a que Tellis accedió en múltiples ocasiones a documentos clasificados gracias a que contaba con un pase de seguridad. Muchos de los datos se encontraban almacenados en los sistemas internos de los departamentos de Defensa y de Estado de Estados Unidos.