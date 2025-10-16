Escalofriante: el misterio de la "novia fantasma" que deambula por las calles en la madrugada

Cuál es el misterio de la novia fantasma que camina con un ramo de flores y la cara cubierta con un velo blanco en Paraguay.

En el cementerio de Recoleta en la ciudad de Asunción, Paraguay, se registraron diversas imágenes por los vecinos que captaron a una mujer que usaba un vestido rojo y un velo blanco, simulando ser una novia fantasma. La mujer caminaba por el barrio a altas horas de la madrugada.

La Novia Fantasma Que Camina Por Las Calles De Paraguay La novia fantasma que aterroriza a los vecinos de la localidad de Recoleta, en la ciudad de Asunción en Paraguay. Tik Tok La novia fantasma de Paraguay hizo estallar las redes En los distintos videos que se viralizaron rápidamente por redes sociales, se puede observar a la mujer caminar a paso lento, como si estuviese siguiendo el ritmo de la marcha nupcial, por diversas zonas de la localidad paraguaya y con un ramo de flores en las manos y el rostro completamente cubierto por el velo.

La Novia Fantasma Que Aterroriza Las Calles De Paraguay X "Debe ser alguien cumpliendo un pacto de algún trabajo de brujería seguro", "Es un ritual masónico", y "Para ingresar a la Masonería, es normal frente a la recoleta" fueron algunas de las reacciones que provocó el misterio de esta mujer caminando sola por las calles vestida de novia en las redes.

También había confusión entre algunos usuarios, que creían que este "fantasma" caminaba en realidad las calles de la city porteña, en uno de los cementerios más famosos de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio con el mismo nombre que la localidad de Paraguay.

Novia cementerio de la recoleta Quién era la novia fantasma que caminaba de madrugada por las calles de Paraguay No obstante, otros personas asiduas de las redes corrieron el velo y revelaron el misterio de la novia fantasma, ya que se trataba de una cantante conocida como "Lia Love" que, a través de esta estrategia de marketing digital, se encuentra promocionando su nuevo disco "Tren Fantasma" en la previa de la celebración de Halloween.