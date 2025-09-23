Encuentran muertos en México a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras seis días desaparecidos

Los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera fueron encontrados muertos en el municipio de Cocotitlán, Estado México , a las afueras de la capital mexicana.

Desde el martes 16 de septiembre los músicos, conocidos respectivamente como B-King y DJ Regio Clown, habían sido reportados como desaparecidos .

El último registro que se tenía de su paradero, a través de sus redes sociales, era en un gimnasio de Polanco, barrio acomodado de la capital mexicana.

Los artistas se presentaron el 14 de septiembre en la discoteca ElectroLab como parte de una serie de conciertos que debían ofrecer en CDMX.

Antes de que la Fiscalía mexicana confirmara el hallazgo de los cuerpos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió la colaboración del gobierno mexicano en la búsqueda de los músicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las cancillerías de ambos países estaban colaborando en la investigación.

Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles responsables ni sobre las causas del doble homicidio.

Petro insinuó que el caso tenía que ver con el narcotráfico: "La mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista", especuló el mandatario.

Varios artistas reconocidos, como J Balvin y Jowell, manifestaron preocupación por el caso.

Getty Images Gustavo Petro pidió la colaboración del gobierno mexicano en la búsqueda de los músicos antes del hallazgo de los cuerpos.

Quiénes eran

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años y que usaba el nombre artístico de B-King, era originario de Santander y vivía en Medellín.

Era conocido por su participación en la escena de la música urbana y por colaboraciones con artistas como DJ Marcela Reyes, su expareja.

Reyes dijo que había sido amenazada por quienes la culpan de estar supuestamente involucrada en el asesinato de su exesposo. La artista negó las acusaciones.

Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, tenía 35 años y era oriundo del Valle del Cauca. Se desempeñaba como productor y era el principal colaborador y asesor de Sánchez.

Ambos se mostraron especialmente contentos de sus presentaciones en México. "Me siento contento, agradecido", dijo B-King en una de sus últimas publicaciones.

