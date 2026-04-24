El pulpo carnívoro de 19 metros que acechaba los antiguos océanos

Los pulpos gigantes pueden haber dominado los océanos antiguos hace 100 millones de años, cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra, según una nueva investigación.

Algunos de los primeros pulpos fueron presuntamente depredadores poderosos, equipados con brazos fuertes para atrapar presas y mandíbulas en forma de pico para triturar los caparazones y huesos de otros animales.

Un nuevo estudio de unas mandíbulas extraordinariamente bien conservadas, publicado en la revista Science, sugiere que estos animales alcanzaban hasta 19 metros, lo que potencialmente los convertiría en los invertebrados más grandes jamás conocidos por la ciencia.

Durante décadas, los paleontólogos creyeron que los mayores depredadores oceánicos eran animales con columna vertebral, como peces y reptiles, mientras que los invertebrados como pulpos y calamares desempeñaban papeles secundarios.

Una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Hokkaidō, en Japón, cuestiona la imagen que los científicos tenían de los pulpos antiguos.

Su análisis de mandíbulas fósiles sugiere que los pulpos gigantes se deslizaban por los océanos con la capacidad de masticar los duros caparazones y esqueletos de grandes peces y reptiles marinos.

El estudio estima una longitud corporal de alrededor de 1,5 a 4,5 metros que, al incluir los largos brazos, alcanza un largo total de entre unos 7 y unos 19 metros.

Incluso en el extremo inferior de ese rango, el animal habría sido enorme en comparación con los estándares actuales.

Otra característica llamativa es que el desgaste de las mandíbulas fosilizadas es desigual de izquierda a derecha, lo que sugiere que los animales podrían haber favorecido un lado al alimentarse.

En los animales vivos, favorecer un lado del cuerpo sobre el otro está vinculado a funciones cerebrales avanzadas.

Aún quedan incógnitas

Los pulpos modernos son conocidos por su inteligencia, su capacidad para resolver problemas y sus complejas estrategias de caza.

El pulpo gigante del Pacífico, la especie viva más grande en la actualidad, puede tener una envergadura de brazos de más de 5,5 metros.

Imágenes de video muestran a estos animales enfrentándose a tiburones de más de un metro de longitud.

Getty Images Los pulpos son conocidos por su extraordinaria inteligencia y por ser maestros del camuflaje.

"Con sus tentáculos y sus ventosas podían sujetar perfectamente a un animal así y no hay escapatoria", dijo Christian Klug, paleontólogo de la Universidad de Zúrich, quien revisó la investigación.

Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas. Los científicos solo pueden conjeturar sobre la forma exacta de los animales, el tamaño de las aletas o la velocidad a la que podían nadar.

Y aún no se ha encontrado ningún fósil con contenido estomacal que ofrezca pruebas directas de lo que comían.

Nick Longrich, paleontólogo de la Universidad de Bath, dijo que su corazonada es que se alimentaban principalmente de amonites.

Pero, al igual que el pulpo moderno, habrían sido depredadores oportunistas y voraces, y no habrían dejado pasar otras presas si hubieran tenido la oportunidad.

"Va a llevar un tiempo antes de que podamos entender esto", dijo. "Es un poco un misterio".

Por ahora, los fósiles ofrecen una visión sugerente de un gigante de las profundidades que pudo haber surcado los mares antiguos, armado con una mandíbula trituradora, brazos poderosos y un cerebro que quizá le permitió competir con otros grandes depredadores.

BBC

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FUENTE: BBC