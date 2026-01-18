El presidente de Irán lanzó una dura advertencia a Trump: "Atacar al líder desencadenará una guerra mundial"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el ayatolá Alí Jamenei será considerado una declaración de guerra total.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, lanzó este domingo una contundente advertencia dirigida a Estados Unidos y, en particular, a Donald Trump. A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado iraní aseguró que cualquier ataque contra el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, será interpretado como una declaración de guerra total contra la nación iraní.

El mensaje que se envía a los Estados Unidos “Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, afirmó Pezeshkian, en un mensaje que elevó la tensión internacional y encendió las alarmas en la comunidad diplomática. La advertencia se da en un contexto de creciente confrontación política y retórica entre Teherán y Washington.

Las declaraciones del presidente iraní parecen responder directamente a los dichos de Donald Trump, quien en una entrevista con el sitio Político instó a un cambio de liderazgo en Irán. “Es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, sostuvo el presidente estadounidense, generando un fuerte rechazo por parte del gobierno iraní.

Donald Trump EFE En paralelo a la escalada verbal, las autoridades iraníes aseguraron que lograron recuperar el control interno tras más de dos semanas de protestas en distintas ciudades del país. Según grupos de derechos humanos, la represión dejó más de 3.400 personas muertas, aunque las cifras oficiales no coinciden con esos reportes.