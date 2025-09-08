El plan para frenar la guerra entre Israel y Hamás propuesto por Estados Unidos

Israel se encuentra "considerando" seriamente un plan elaborado por parte de los Estados Unidos de alto el fuego en la Franja de Gaza que a su vez garantizaría la liberación de rehenes israelíes, de acuerdo a las declaraciones de un funcionario proveniente de ese país.

Bajo condición de anonimato, el funcionario reveló que el plan fue entregado a Hamás el fin de semana bajo la premisa de " una propuesta del presidente Donald Trump ". De acuerdo con el Canal 12 de Israel, el plan consistiría en que Israel cancelaría su ofensiva para capturar Gaza.

El plan propuesto por el presidente Donald Trump habría sido ya aceptado por Israel y Hamás.

La propuesta contempla la liberación de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza, incluidos unos 20 que se presume siguen con vida, a cambio de miles de prisioneros palestinos.

A partir de allí se iniciarían negociaciones de paz, mediadas por el presidente Trump, mientras se mantenga la tregua. Hamás confirmó haber recibido varias iniciativas estadounidenses y se mostró dispuesto a negociar bajo la condición de que la guerra termine, Israel se retire de la Franja y se forme un comité de gobierno palestino.

Reacciones internas en Israel

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apoyar el acuerdo. “Instamos al gobierno israelí a que anuncie su apoyo incondicional”, declaró el grupo. Hasta ahora, Netanyahu no ha respondido públicamente, aunque en redes Trump aseguró que Israel ya aceptó sus condiciones y presionó a Hamás para que haga lo mismo.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu X

Continúa la escalada militar en Gaza

Mientras tanto, la ofensiva israelí continúa. El ejército confirmó el bombardeo de un edificio residencial en la Ciudad de Gaza, identificado como un punto de observación de Hamás, además de la destrucción de un túnel utilizado por el Batallón Zeitoun para coordinar ataques.

Según autoridades locales, en las últimas 24 horas al menos 87 palestinos murieron y 409 resultaron heridos, lo que eleva el total de víctimas desde octubre de 2023 a más de 64.000 muertos y 162.000 heridos.

No obstante, durante la reunión de gabinete del domingo, Netanyahu reiteró que la operación militar no se detendrá.

“Estamos intensificando la maniobra en las afueras y el interior de la Ciudad de Gaza”, sostuvo. La ofensiva mantiene bajo presión a una población desplazada en múltiples ocasiones, con casi un millón de personas buscando refugio en la ciudad.