El impactante momento en el que un avión militar turco se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán

La aeronave se accidentó en una zona cercana al límite entre ambos países vecinos. El presidente de Turquía lamentó el hecho en sus redes.

Un avión militar de carga C-130 se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán este martes.

Un avión militar de carga modelo C-130 perteneciente a Turkish Airlines se estrelló este martes cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, luego de partir desde territorio azerbaiyano hacia Turquía. El Ministerio de Defensa Nacional turco confirmó el incidente mediante un comunicado oficial.

“El avión militar de carga C-130 que despegó de Azerbaiyán hacia nuestro país se ha estrellado en la frontera con Georgia”, informó el organismo. En el comunicado, agregaron que se iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate en la zona del accidente, en coordinación con las autoridades de ambos países.

El video del avión militar turco estrellándose Un avión militar turco se estrella en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán Hasta el momento, no se ha dado a conocer el número de personas que se encontraban a bordo de la aeronave, ni se ha confirmado si hubo víctimas fatales.

El mensaje del presidente turco tras el accidente aéreo Tras el siniestro aéreo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó un sentido mensaje a través de una publicación en la red social X. En su tweet, Erdogan manifestó haber recibido la noticia “con profunda tristeza” y señaló que las tareas de localización del avión y eventual recuperación de víctimas se mantienen en curso con la cooperación de las autoridades locales.