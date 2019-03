El gobierno venezolano detuvo a un colaborador de Guaidó

El gobierno chavista de Venezuela mantenía detenido hoy al principal colaborador del presidente interino designado por el parlamento, Juan Guaidó, más de 12 horas después de que dos fiscales y un grupo agentes de inteligencia encapuchados allanaran su vivienda y se lo llevaran de allí, informaron fuentes políticas.

Se trata de Roberto Marrero, correligionario de Guaidó en el partido Voluntad Popular (VP) y a quien el mandatario encargado designó como jefe del Despacho de la Presidencia.

"En este momento están en mi casa; el Sebin está aquí, lamentablemente llegaron a mí; sigan en la lucha, cuiden al presidente; el pueblo de Venezuela no debe detenerse con esto, el que se cansa pierde", dijo Marrero en un mensaje de audio que envió mientras los encapuchados ingresaban en su vivienda y que recogió el diario caraqueño El Nacional.

El operativo de los funcionarios del Ministerio Público y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se realizó esta madrugada e incluyó también la vecina vivienda del diputado Sergio Vergara -otro colaborador muy cercano de Guaidó-, al que retuvieron durante unas horas.

En la casa de Vergara capturaron a su chofer Luis Aguilar, de quien tampoco se tenían noticias esta tarde, según informó el legislador.

La desaparición de Marrero fue denunciada por Guaidó: "Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho; él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada; desconocemos su paradero, debe ser liberado de inmediato", escribió el presidente interino en su cuenta en Twitter.

"Cuando eran las 2 de la mañana sentí cómo golpearon las puertas de la residencia, me acerqué a la ventana para ver qué ocurría y vi unas unidades del Sebin; inmediatamente notifiqué a Roberto (Marrero), quien además es mi vecino, que unos 15 funcionarios estaban intentando entrar a mi casa", relató Vergara esta mañana, en declaraciones a periodistas frente a la sede central del Sebin.

"Cuando los funcionarios, encapuchados y con armas largas, entraron, me apuntaron, me sometieron, me lanzaron al piso y se montaron sobre mi espalda; así me mantuvieron varios minutos, mientras ingresaron y revisaron toda mi vivienda", detalló.

El diputado prosiguió: "Posteriormente, me levantaron y me sentaron en el sofá durante aproximadamente tres horas, desde donde pude ver cómo entraban a la propiedad de Roberto Marrero".

Los efectivos del Sebin "empezaron a golpear la puerta de la vivienda de Marrero, hasta que pudieron entrar, y cuando se llevaban a Roberto, él me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada, y ellos lo mandaron a callarse", añadió Vergara.

El legislador precisó que del operativo participaron los fiscales Farid Mora y Dinorah Salcedo, quienes exhibieron una orden firmada por la jueza Carol Padilla, del Tribunal Primero de Terrorismo, además de unos 40 efectivos del Sebin, de los cuales unos 15 ingresaron en su casa.

Vergara agregó que los efectivos que allanaron su casa se llevaron a Aguilar con el propósito, dijeron, de "hacerle unas entrevistas".

"Aún no tenemos la certeza de dónde están secuestrados y también sabemos que esta orden no proviene de (el presidente chavista, Nicolás) Maduro sino de otros funcionarios, lo que demuestra que no hay unidad ni cadena de mando", subrayó Vergara, según reportaron las oficinas de prensa de la Asamblea Nacional (parlamento) y VP.

Más tarde, Guaidó aseguró que no modificará su agenda a raíz del "secuestro" de Marrero pero sí adoptará nuevas "medidas de protección".

"Vamos a seguir de gira, vamos a seguir con la operación libertad, vamos a seguir en las calles de toda Venezuela", dijo a periodistas, según la agencia de noticias EFE.

Guaidó reiteró que, según los datos de que disponía, Maduro no ordenó la detención de Marrero, por lo que creía que la cadena de mandos está "rota" y algunos cuerpos de seguridad actúan por cuenta propia.