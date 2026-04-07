El gobierno de Reino Unido le prohíbe la entrada al país al rapero Kanye West, quien iba a ser el artista principal en un festival

El gobierno de Reino Unido le prohibió la entrada al país al músico Kanye West , después de la polémica suscitada por su actuación como artista principal en el festival Wireless de Londres que se realizaría este verano.

El ministerio del Interior informó a la BBC que el rapero solicitó ayer un permiso mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Añadió que la decisión de denegarlo se basó en que su presencia no sería beneficiosa para el bien público.

Durante casi cinco años, West, también conocido como YE, ha provocado indignación por una serie de comentarios antisemitas, racistas y pronazis.

Luego de conocerse la decisión del gobierno, también se supo de la cancelación del festival.

Los organizadores, Festival Republic, emitieron un comunicado de prensa.

"El Ministerio del Interior ha retirado la autorización de viaje de YE, denegándole la entrada a Reino Unido. Por consiguiente, el Wireless Festival queda cancelado y se reembolsará el importe de las entradas a todos los poseedores", anunciaron.

"Como en todos los festivales Wireless, se consultó a diversas partes interesadas antes de contratar a YE y no se detectó ninguna preocupación en su momento", añadieron.

Sobre las declaraciones del rapero contra la comunidad judía, dijeron que "el antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos problemas han tenido. Como YE afirmó hoy, reconoce que las palabras por sí solas no bastan y, a pesar de ello, espera tener la oportunidad de entablar un diálogo con la comunidad judía de Reino Unido".

West declaró el martes que estaría agradecido de reunirse con miembros de la comunidad judía del país europeo tras la polémica suscitada por su contratación para el evento.

"Sé que las palabras no bastan", añadió la estrella. "Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos a ello, aquí estoy".

Un comportamiento "abominable"

En un comunicado anterior, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos manifestó su disposición a reunirse con el rapero, con la condición de que cancelara sus actuaciones previstas en el Wireless Festival.

"La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar adecuado para poner a prueba esta sinceridad es el escenario principal del Wireless Festival", declaró el presidente de la Junta, Phil Rosenberg.

Melvin Benn, director general de Festival Republic, había insinuado horas antes del anuncio del ministerio del Interior que la participación de West podría estar en peligro durante una entrevista con BBC Radio 4 este martes por la mañana.

"Puede que la ministra del Interior le retire el visado. Si lo hace, el asunto se acaba", declaró en el programa Today.

Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images West declaró el martes que estaría agradecido de reunirse con miembros de la comunidad judía del país europeo,

Benn, una figura destacada de la industria musical británica y promotor de eventos, coincidió en que el comportamiento pasado de West era "abominable" y "repugnante".

Sin embargo, el promotor destacó el papel que pudo haber desempeñado la salud mental del artista y pidió comprensión.

"El estado de la salud mental no es algo que desaparezca de la noche a la mañana", afirmó Benn.

"Hay personas que sufren trastornos psicóticos y bipolares durante muchos años. Y creo que la gente se está olvidando de eso".

Pero grupos judíos criticaron el apoyo de Benn al artista.

La Junta de Diputados de los Judíos Británicos afirmó que la postura del director de Wireless "no es algo que tranquilice a muchos dentro de la comunidad judía ni de otras comunidades".

En un comunicado, la junta añadió: "Ha pasado menos de un año desde que Kanye West lanzó una canción titulada 'Heil Hitler', la culminación de tres años de antisemitismo atroz.

"También hizo varios comentarios profundamente ofensivos sobre la comunidad negra, diciendo que los 400 años de esclavitud fueron 'como una elección'".

"Estamos dispuestos a reunirnos con Kanye West como parte de su proceso de sanación, pero solo después de que acepte no actuar en el Festival Wireless este año".

La Campaña contra el Antisemitismo también sugirió que West debería retirarse del evento.

Scott Dudelson/Getty Images Kanye West durante el concierto de presentación de "Vultures 1" en Estados Unidos.

"El señor West ya se ha disculpado antes de los lanzamientos de álbumes y giras de conciertos, para luego retractarse y volver a sus viejas costumbres. Necesitamos estar convencidos de que esta vez será diferente", dice el comunicado.

"Si el señor West cancela sus presentaciones en el Wireless, será una señal de que su arrepentimiento puede ser sincero. Si no lo hace, una reunión con grupos judíos no tendrá otro propósito que el de validar su invitación al Festival, en la que no participaremos."

El primer ministro Keir Starmer criticó el fin de semana la contratación de West.

"El antisemitismo en cualquiera de sus formas es abominable y debe ser combatido con firmeza dondequiera que aparezca".

El secretario de Salud, Wes Streeting, se hizo eco de estas declaraciones el martes, calificando la disculpa de West de "indecisa y egoísta", y acusando al Wireless de ofrecerle al rapero una "falsa apariencia de credibilidad".

"Si quiere perdón, no es mi perdón el que necesita. Es el perdón de las comunidades judías, y no creo que haya hecho nada para merecerlo", declaró Streeting a Radio 4.

El portavoz de Interior de la oposición, Chris Philp, afirmó que West era "culpable de comentarios antisemitas y pronazis atroces" e instó a la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, a utilizar sus facultades en virtud de la Ley de Inmigración para denegarle el visado.

El líder de los Liberaldemócratas, Ed Davey, también había pedido que se prohibiera la entrada de West a Reino Unido, mientras que el líder de Reform UK, Nigel Farage, dijo: "Personalmente, no compraría una entrada".

BBC

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FUENTE: BBC