El fenómeno natural único que vivirán los tripulantes de la misión Artemis II en su sobrevuelo lunar

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Los astronautas de Artemis II verán un eclipse solar único durante el sobrevuelo lunar

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.

La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.

La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.

Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.