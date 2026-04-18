El cuerpo humano no es una obra maestra del diseño, sino un mosaico de compromisos evolutivos

El cuerpo humano suele describirse como una maravilla de "diseño perfecto": elegante, eficiente y finamente ajustado a su propósito .

Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, emerge una imagen muy diferente.

Lejos de ser una máquina impecable, el cuerpo se asemeja más a un mosaico de compromisos moldeados por millones de años de experimentación evolutiva.

La evolución no diseña estructuras desde cero, sino que modifica lo que ya existe.

En consecuencia, muchos aspectos de la anatomía humana son soluciones simplemente "suficientemente buenas": funcionales, pero lejos de ser perfectas.

Algunos de los problemas y dolencias médicas más comunes surgen directamente de estas limitaciones heredadas.

La columna vertebral

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La columna vertebral humana es el mejor ejemplo de ello.

Nuestra columna vertebral ha evolucionado poco con respecto a nuestros ancestros cuadrúpedos que habitaban en los árboles, donde funcionaba principalmente como una viga flexible para un movimiento suave de rama en rama, a la vez que protegía la médula espinal.

Cuando los humanos adoptaron la marcha bípeda, la columna vertebral conservó estas funciones.

Pero también se adaptó para la necesidad adicional de soportar nuestro peso corporal verticalmente y mantener nuestro centro de gravedad, al tiempo que nos permite la flexibilidad necesaria para movernos.

Estas demandas opuestas generan tensión.

Las curvas características de la columna vertebral humana ayudan a distribuir el peso, pero también nos predisponen al dolor lumbar, las hernias discales y los cambios degenerativos que afectan su función más importante: la protección de la médula espinal y los nervios circundantes.

Estas afecciones son extraordinariamente comunes , no porque la columna vertebral sea intrínsecamente defectuosa, sino porque realiza una función para la que no fue diseñada originalmente.

El cuello

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Otro claro argumento en contra del diseño divino es el nervio laríngeo recurrente, que sigue un recorrido que sencillamente no tiene sentido inventar.

Este nervio, que es una rama del nervio vago, controla principalmente las funciones de descanso y digestión de nuestros órganos (como la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria).

El nervio laríngeo también conecta el cerebro con la laringe, ayudando a controlar el habla y la deglución.

Lógicamente, cabría esperar que utilizara la ruta más directa para conectar el cerebro con la laringe. En cambio, desciende desde el cerebro hasta el tórax, rodea una arteria principal y luego regresa a la laringe.

Este desvío no es un diseño ingenioso, sino un vestigio histórico de nuestros ancestros parecidos a los peces, cuando el nervio seguía un camino directo alrededor de los arcos branquiales.

A medida que los cuellos se alargaron con el tiempo evolutivo, el nervio se estiró en lugar de redirigirse.

Esta ineficiencia puede aumentar nuestra vulnerabilidad a las lesiones durante una cirugía.

Los ojos

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Incluso los ojos reflejan un compromiso evolutivo .

En los seres humanos y otros vertebrados, la retina (la capa sensible a la luz en la parte posterior del globo ocular) está conectada "al revés".

Esto significa que la luz debe pasar a través de capas de fibras nerviosas antes de llegar a los fotorreceptores, células especializadas responsables de detectar la luz y convertirla en un impulso nervioso que se envía al cerebro.

El nervio óptico sale por la parte posterior de la retina, creando un punto ciego justo debajo del nivel horizontal del ojo, donde no es posible la visión.

El cerebro compensa esta deficiencia sin problemas, por lo que rara vez la notamos.

Así pues, si bien hemos desarrollado una visión increíble y células fotorreceptoras, esto ha ocurrido a costa de tener una laguna en nuestro campo visual.

Los dientes

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Nuestros dientes nos recuerdan una vez más que la evolución prioriza la adecuación sobre la durabilidad.

Los humanos desarrollamos dos conjuntos de dientes: dientes de leche y dientes permanentes, y eso es todo. Una vez que se pierden los dientes permanentes, no se reemplazan, a diferencia de los tiburones, que regeneran sus dientes continuamente a lo largo de su vida.

En los mamíferos, el desarrollo dental está estrictamente regulado y vinculado al crecimiento complejo de la mandíbula y a las estrategias de alimentación. Este sistema funcionó bien para nuestros antepasados, pero a los humanos modernos nos deja vulnerables a la caries y a la pérdida de dientes.

Las muelas del juicio son otro ejemplo de retraso evolutivo. Nuestros antepasados ​​tenían mandíbulas más grandes, adaptadas a dietas más duras que requerían masticar con intensidad.

Con el tiempo , la dieta humana se suavizó y el tamaño de la mandíbula disminuyó. Sin embargo, el número de dientes no cambió con la misma rapidez.

Muchas personas ya no tienen espacio para sus terceros molares, lo que provoca impactación, apiñamiento y, a menudo, la necesidad de extracción quirúrgica.

Las muelas del juicio no son inútiles en principio, pero ya no caben cómodamente en los cráneos modernos.

La pelvis

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El parto representa uno de los compromisos evolutivos más profundos.

Al igual que la columna vertebral, la pelvis humana debe equilibrar dos exigencias contrapuestas: una marcha bípeda eficiente y el nacimiento de bebés con cerebros grandes.

Una pelvis estrecha facilita la locomoción, pero limita el tamaño del canal del parto.

Por otro lado, los bebés humanos tienen cabezas inusualmente grandes en relación con el tamaño de su cuerpo, lo que resulta en un parto difícil y, a veces, peligroso, que a menudo requiere asistencia externa.

Esta tensión entre la movilidad y el tamaño del cerebro ha moldeado no solo la anatomía, sino también el comportamiento social, fomentando la cooperación en la atención y las adaptaciones culturales en torno al parto.

Persistencia evolutiva

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La evolución no necesariamente elimina las estructuras a menos que impongan una gran desventaja. Por lo tanto, algunas características anatómicas persisten a pesar de ofrecer un beneficio limitado.

El apéndice, que antes se consideraba un vestigio evolutivo completamente inútil, ahora se cree que tiene funciones inmunitarias menores. Sin embargo, puede inflamarse y causar apendicitis, una afección potencialmente mortal.

De igual modo, los senos paranasales tienen funciones aún no del todo claras. Podrían aligerar el cráneo o influir en la resonancia de la voz, e incluso podemos utilizar su tamaño y variabilidad para la identificación forense.

Sin embargo, las vías de drenaje de los senos paranasales desembocan directamente en la nariz, lo que los hace propensos a obstrucciones e infecciones frecuentes, un efecto secundario del desarrollo más que una adaptación deliberada.

Incluso los diminutos músculos que rodean las orejas dan pistas sobre nuestro pasado evolutivo.

En muchos mamíferos, estos pequeños músculos permiten que el pabellón auricular gire, mejorando la audición direccional. Los humanos también tenemos estos músculos, pero la mayoría no podemos utilizarlos eficazmente.

Nuestros cuerpos no están diseñados a la perfección, sino que son un archivo viviente de la evolución.

La anatomía revela un registro histórico de adaptación, compromiso y contingencia. La evolución no busca la perfección; trabaja con lo que tiene a su alcance, modificando las estructuras paso a paso.

Comprender la anatomía desde esta perspectiva evolutiva también puede ayudarnos a replantear nuestra visión de los problemas médicos comunes.

El dolor de espalda, los partos difíciles, el apiñamiento dental y las infecciones sinusales no son desgracias fortuitas. Son, en parte, consecuencias de nuestra historia evolutiva.

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* Lucy E. Hyde es catedrática de Anatomía en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Su artículo fue publicado en The Conversation, cuya versión original en inglés puedes leer aquí

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FUENTE: BBC