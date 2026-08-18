"El Chocó ha estado abandonado": Shakira se compromete a reconstruir escuelas tras viajar a una de las zonas más pobres de Colombia después del terremoto

"Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir".

Las palabras fueron pronunciadas por la cantante colombiana Shakira, quien este lunes se comprometió a ayudar a la reconstrucción de diez escuelas y una universidad en el departamento de Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

La intérprete de "Waka Waka" y "Ciega, Sordomuda" visitó por sorpresa la ciudad de Quibdó, la capital de Chocó, junto a Howard Buffet, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett, y allí anunció una inversión de un millón de dólares para llevar a cabo las labores.

Shakira también pidió a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado y a otras fundaciones, que se sumen a los esfuerzos de recuperación del Chocó, región con la que Colombia dijo tiene una "deuda histórica".

"Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó. El departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso", dijo a los periodistas.

Según el último informe del gobierno local, de los 31 municipios del departamento, 29 fueron afectados por el terremoto, dejando 13 personas fallecidas, más de 45.000 damnificadas, más de 1.000 viviendas destruidas y otras 8.000 con daños.

Y a esto hay que sumarle que la mayoría de los 600 mil habitantes del departamento viven en condiciones de pobreza. Según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 62 de cada 100 residentes de Quibdó viven por debajo de la línea de pobreza, mientras que 33 de cada 100 viven en pobreza extrema.

El sismo se cobró al menos 287 vidas y destruyó más de 26.000 viviendas en toda Colombia, indicaron las autoridades. El gobierno ha dicho que 194 personas continúan desaparecidas, aunque otras fuentes sitúan la cifra en más de 4.100.

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP via Getty Images En el departamento de Chocó, el más pobre de Colombia, el sismo destruyó miles de edificios, entre ellos varias escuelas.

Las promesas

Shakira dejó entrever que su visita sorpresa a la región buscaba mantener la atención mediática sobre la situación de la región.

"Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio", afirmó.

Y acto seguido anunció que "voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó".

"Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", agregó.

La barranquillera recordó que desde hace 22 años su Fundación Pies Descalzos ha trabajado para fortalecer la educación en la región, lo que ha permitido graduar a unos 400 estudiantes, de los cuales el 70% ha continuado sus estudios en la universidad.

El sismo del pasado 10 de agosto dejó decenas de colegios derruidos en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, por lo cual el presidente del país, Abelardo De la Espriella, anunció que se recurrirá a las clases virtuales para enfrentar la situación.

"Vamos a establecer con el Ministerio de Educación un plan de choque con el mecanismo de educación virtual tal cual se hizo en la pandemia, porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura", declaró el mandatario a los medios locales.

AFP vía Getty Images La cantante viajó junto a Howard Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett.

Sin embargo, hay quienes dudan de que la iniciativa pueda ponerse en práctica de manera eficiente en regiones como el Chocó.

"En nuestro contexto, la verdad que es muy difícil, por la cobertura de señal, porque vivimos en una zona rural y de muy difícil acceso", declaró John Freddy Ibarbom, líder comunitario, a la agencia española Efe.

"No contamos con una señal eficaz para que los niños puedan participar de esa estrategia. También muchas familias no cuentan con elementos como computadores o celulares", explicó.

Shakira también cuestionó la iniciativa.

"Aquí no hay conectividad, no es que puedan ver clases desde la casa", remató.

BBC

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FUENTE: BBC