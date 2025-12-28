Donald Trump habló con Vladimir Putin antes de reunirse con Zelensky: cuál fue el diálogo

Donald Trump confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin pocas horas antes de recibir en Florida a Zelenski.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que sostuvo una conversación telefónica con su par de Rusia, Vladimir Putin, en la antesala de una reunión con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, prevista para este mismo día en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

El objetivo de Donald Trump y el diálogo con Putin Según indicó el propio Trump, el diálogo con el líder ruso fue “bueno y muy productivo” y formó parte de las gestiones diplomáticas previas al encuentro con Zelenski, cuyo objetivo central es impulsar un acuerdo que permita poner fin al conflicto iniciado tras la invasión rusa a Ucrania.

trump truth El mensaje de Donald Trump sobre el diálogo con Putin. @realDonaldTrump/Truth Social “Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p. m., con el presidente Zelenski de Ucrania”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social, donde suele comunicar definiciones clave de su agenda política y diplomática.

Trump también brindó detalles logísticos sobre la reunión con el presidente ucraniano: confirmó que el encuentro se llevará a cabo en el comedor principal del complejo Mar-a-Lago y que contará con la presencia de la prensa, lo que refuerza la relevancia política y mediática del evento.

La llamada con Putin se produjo en un contexto de alta tensión internacional. En los días previos al encuentro en Florida, Rusia intensificó sus ataques contra territorio ucraniano, incluyendo bombardeos sobre Kiev y distintas zonas del este del país, lo que volvió a encender las alarmas de la comunidad internacional.