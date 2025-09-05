Donald Trump está evaluando ataques militares estratégicos en Venezuela contra Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , evalúa la posibilidad de realizar ataques militares en territorio venezolano. La iniciativa forma parte de una estrategia de presión para debilitar, e incluso derrocar, al gobierno de Nicolás Maduro .

Fuentes consultadas por el CNN, aseguran que en la Casa Blanca se discute “una multitud de opciones” respecto al país sudamericano. Entre los factores que aceleran esos planes se menciona el hundimiento de una lancha acusada de narcotráfico, considerado un punto de inflexión por la administración estadounidense.

Aunque Trump niega públicamente impulsar un “cambio de régimen”, en reiteradas ocasiones acusa a Venezuela de inundar Estados Unidos con drogas. Estas declaraciones chocan con datos de Naciones Unidas, que señalan a otros países como principales responsables del tráfico hacia Norteamérica.

Tras la pregunta de un periodista sobre si a Trump "le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela", el mandatario respondió: "No estamos hablando de eso. Pero voy a hablar de que Maduro hizo una ‘elección muy extraña’, para decirlo amablemente. Millones de dólares en droga vienen de Venezuela".

La información de CNN reaviva el debate sobre las intenciones de Washington en la región y las tensiones históricas entre ambos países. Desde 2019, las relaciones diplomáticas se encuentran congeladas y la Casa Blanca mantiene fuertes sanciones económicas contra el chavismo.

Por su parte, Nicolás Maduro responde a los trascendidos asegurando que cualquier acción militar sería “un error” y pide a Estados Unidos “respetar la soberanía y la paz regional”. El mandatario venezolano advierte que su país “está preparado para defenderse de cualquier agresión extranjera”.

El informe de CNN también recuerda que durante la gestión de Trump se exploran alternativas de intervención en Venezuela, aunque finalmente la opción militar no se concreta. La revelación, sin embargo, refleja el nivel de tensión que marca los vínculos bilaterales y que aún repercute en la política latinoamericana.

Donald Trump contra Nicolás Maduro

Tras la pregunta de un periodista sobre si a Trump "le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela", el mandatario respondió: "No estamos hablando de eso. Pero voy a hablar de que Maduro hizo una ‘elección muy extraña’, para decirlo amablemente. Millones de dólares en droga vienen de Venezuela".