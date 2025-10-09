Donald Trump dijo que intentará viajar a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Live Blog Post

Israel considera que “se consiguieron todos los objetivos en la guerra”

El gabinete de el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne para ratificar el acuerdo con Hamás. En una conferencia de prensa, la portavoz de la Oficina del Primer Ministro, Shosh Bedrosian, dijo que se cumplieron los tres objetivos que se fijó el Estado israelí al inicio de la guerra en la Franja de Gaza.

“Hemos llegado a un punto crítico en esta guerra. Desde el primer día, el primer ministro estableció tres objetivos: el regreso de todos los rehenes, la derrota y el desmantelamiento de Hamas, y garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel”, manifestó Bedrosian y agregó: “Todos los objetivos del primer ministro se han cumplido”.