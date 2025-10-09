Donald Trump dijo que intentará viajar a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás
El gobierno israelí confirmó la firma del acuerdo entre Israel y Hamás, que establece la liberación de rehenes y el inicio del alto al fuego en Gaza.
Israel y el grupo terrorista Hamás firmaron este jueves en Egipto la versión final de la primera fase del acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto bélico en la Franja de Gaza. El acuerdo contempla una serie de medidas clave, incluyendo la liberación de rehenes y el inicio de un alto el fuego. La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, confirmó que el documento fue firmado por todas las partes involucradas, y destacó que su principal objetivo es la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás.
El acuerdo se enmarca en un plan más amplio, diseñado para frenar la violencia entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Esta primera fase contempla que el grupo terrorista libere a unos 20 rehenes dentro de las próximas 72 horas. Además, el ejército israelí comenzará una retirada progresiva de la Franja de Gaza, como parte de las negociaciones para disminuir las tensiones en la región.