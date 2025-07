Donald Trump demandó a periodistas y medios por una información vinculada a Jeffrey Epstein

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , presentó una demanda por difamación contra varias empresas de noticias, según registros judiciales. Entre los denunciados hay dos periodistas de The Wall Street Journal (WSJ), además de las empresas de noticias Dow Jones, News Corp y el magnate de los medios Rupert Murdoch.

Trump negó la información y afirmó que la carta no era real. En redes sociales, advirtió que planeaba presentar una demanda. "El Sr. Murdoch afirmó que se encargaría del asunto, pero, obviamente, no tenía la facultad para hacerlo… En cambio, están difundiendo una historia falsa, maliciosa y difamatoria. El presidente Trump exigirá a The Wall Street Journal, a NewsCorp y al Sr. Murdoch próximamente", advertía la cuenta oficial del gobernante norteamericano en la red Truth Social.