"Disparaba desde arriba en la pirámide y tenía rehenes": los relatos de testigos del tiroteo en Teotihuacán en el que murió una mujer y otras 13 personas resultaron heridas

Cada año, cerca de dos millones de personas visitan las pirámides de Teotihuacán, por lo que no sorprende que sean consideradas una de las atracciones turísticas más importantes de México.

Sin embargo, quienes este lunes se encontraban en el famoso sitio arqueológico vivieron momentos de tensión y de angustia. Un hombre identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez abrió fuego en el lugar, provocándole la muerte a una turista canadiense y dejando a otras 13 personas heridas.

Laura Torres Cano, originaria de Taxco (a unos 230 kilómetros al norte de la Ciudad de México), fue una de esas decenas de personas a las que el incidente sorprendió dentro del famoso recinto arqueológico.

"Iba entrando cuando escuché los disparos. Me dije: 'son cohetes', pero después me di cuenta de que eran disparos", contó la mujer a la prensa local.

"Me adentré y vi al chico que estaba disparando desde arriba en la pirámide", añadió.

El pánico no solo alcanzó a los visitantes, sino también a los trabajadores del sitio.

"Nos espantamos. Le digo a los compañeros: '¡a ver para dónde nos vamos!'. Nos fuimos para allá abajo", relató al diario español El País Edgar Pérez, de 34 años, quien trabaja en el mantenimiento de las jardineras del logar arqueológico.

En redes sociales circularon videos que muestran a Jasso Ramírez en uno de los niveles superiores de la Pirámide de la Luna, una de las dos grandes estructuras del recinto arqueológico, realizando disparos de manera indiscriminada.

"Tenía gente como rehenes", afirmó Torres.

Las grabaciones también muestran a un grupo de turistas tirados en el suelo en la misma plataforma donde se encontraba el agresor, quien, según las autoridades, posteriormente se quitó la vida.

Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images Trece personas resultaron heridas durante el ataque perpetrado por un sujeto identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez.

"Pensé que le iba a disparar por la espalda"

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, de acuerdo con medios mexicanos.

"Se escucharon más de 20 disparos, primero esporádicos y después uno tras otro", relató Torres.

En algunos de los videos que han circulado sobre el suceso se observa al atacante agacharse y, aparentemente, recargar el arma.

"En la bolsa trae más (balas)", se escucha decir a una mujer en una de las grabaciones.

Torres, quien también registró en video parte de lo ocurrido con su teléfono, aseguró que el agresor permitió que algunas personas descendieran de la pirámide.

"Al poco tiempo dejó bajar a una chica, pero yo pensé que le iba a disparar por la espalda; gracias a Dios la dejó irse", narró.

Otro joven también fue liberado por el atacante, de acuerdo con el testimonio de la testigo.

Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images El tiroteo ha puesto en duda la eficacia de los protocolos de seguridad para ingresar a Teotihuacán.

¿Y la seguridad?

"Llamen a la policía", se escucha decir a una mujer en un video del momento en que comenzaron los disparos.

"Suban a agarrarlo", reclama otra persona en otra grabación.

En algunas de las grabaciones que han circulado en redes sociales también se observa a policías usando una patrulla como escudo mientras rodeaban la estructura.

Según testimonios recogidos por el diario "Milenio", algunos proyectiles impactaron cerca de comerciantes y de la Pirámide del Sol.

El hecho de que el agresor lograra ingresar al reconocido sitio arqueológico con un arma ha generado dudas sobre la eficacia de los protocolos de seguridad en lugares turísticos, especialmente porque el incidente ocurre a menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, de la cual México es uno de los tres países organizadores.

"Esto no debió haber pasado, porque al ingresar deben revisarte lo que traes; aquí viene mucha gente, muchas familias", dijo Torres.

"Se supone que debe haber protocolos de seguridad, que tiene que estar la Guardia Nacional, porque aquí viene todo tipo de gente", añadió.

La Fiscalía mexicana anunció el inicio de una investigación para determinar lo ocurrido, pero las primeras informaciones revelan que el atacante era un simpatizante de extrema derecha.

En una mochila que portaba se encontró un portarretrato con una fotografía realizada con inteligencia artificial, en la que simuló acompañar a Erick Harris y Dylan Klebold, responsables de la masacre de Columbine (Estados Unidos), ocurrida hace 25 años y en la que 13 estudiantes murieron, reseñó "Milenio".

Asimismo en redes sociales se encontraron varias imágenes en las que el hombre aparece posando con el saludo característico de los nazis.

Mientras se realizan las averiguaciones, las pirámides de Teotihuacán permanecerán cerradas de manera temporal al público, anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

BBC

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FUENTE: BBC