Detuvieron al expresidente boliviano Luis Arce en una causa de corrupción

El expresidente de Bolivia , Luis Arce , fue arrestado este miércoles por la tarde en La Paz durante un operativo policial ordenado por la Fiscalía, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

La detención fue confirmada por la ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien denunció públicamente que el exmandatario fue “secuestrado”.

La investigación lo involucra en un presunto desfalco millonario de recursos destinados al desarrollo productivo de comunidades indígenas y campesinas. El caso surgió durante el gobierno de Evo Morales, cuando Arce ejercía como ministro de Economía, una posición clave dentro del directorio del Fondo.

La Fiscalía sostiene que durante ese período se habrían autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, hoy detenida en el penal de Obrajes. Esa maniobra se suma a un entramado de desvíos que, con el paso de los años, se consolidó como uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente del país.

El Fondioc administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, un mecanismo pensado para financiar proyectos rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3.197 millones de bolivianos (unos 460 millones de dólares). Su directorio estaba integrado por varios ministerios —entre ellos el de Economía, encabezado por Arce— y por organizaciones sociales afines al MAS. Esa estructura, destinada a dar mayor presencia indígena en el Estado, terminó generando controles débiles y amplia discrecionalidad en el manejo de los fondos.

El estallido público del caso tuvo un actor central: Marco Antonio Aramayo, ex director ejecutivo del Fondo, quien denunció internamente proyectos fantasma, sobrecostos y un esquema sistemático de desvíos. Su procesamiento y posterior muerte bajo custodia estatal reavivaron el debate nacional sobre responsabilidades políticas y el uso de la justicia en la disputa interna del MAS.

La causa que hoy alcanza a Arce deriva de su papel dentro del directorio del Fondioc y de su participación en las decisiones administrativas que permitieron que el esquema irregular se consolidara. La Fiscalía busca determinar si hubo omisiones, avales o autorizaciones que facilitaron el patrón de desvío, aunque aún no existe un cálculo oficial del perjuicio directamente atribuible al ex presidente.

El arresto se produce en un contexto de profunda fractura dentro del Movimiento al Socialismo, dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y de Arce.