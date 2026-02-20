Desafío al papa León XIV: tradicionalistas fuerzan un posible cisma con Roma

Los lefebvristas nombrarán obispos sin autorización de Roma y ponen en riesgo la unidad de la Iglesia Católica. León XIV anticipó que no aceptará las amenazas.

El movimiento de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), también llamados lefebvristas, busca nombrar obispos el próximo 1° de junio sin la autorización del papa León XIV. La decisión representa una afrenta a Roma y pone en riesgo la unidad de la Iglesia Católica, que podría sufrir un nuevo cisma.

La FSSPX nació a raíz de un grupo de sacerdotes tradicionalistas que rechazaron al Concilio Vaticano II. Aunque en un principio fueron reconocidos, hubo nombramientos de obispos por el arzobispo francés Marcel Lefebvre sin autorización del Vaticano en 1988. Todos ellos fueron excomulgados por Juan Pablo II. Recién en tiempos de Benedicto XVI se buscó recuperar el vínculo.

El papa León XIV fue rechazado por los lefebvristas Luego de décadas de trabajo para acercar posturas y levantar su excomunión, el último 2 de febrero los lefebvristas anunciaron un nuevo nombramiento de obispos en desafío al papa León XIV. Rápidamente, desde Roma fueron convocados para encontrar una salida ordenada y evitar un cisma, concertándose así la reunión entre Davide Pagliarani, superior general de la FSSPX, y el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

A pesar de esta reunión, Pagliarini rechazó la autoridad de León XIV: "No puedo aceptar, por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal, ante Dios y ante las almas, la perspectiva y los objetivos en nombre de los cuales el Dicasterio propone reanudar el diálogo en la situación actual; ni tampoco, por otra parte, el aplazamiento de la fecha del 1 de julio".

Los puntos del conflicto entre la Iglesia Católica y los lefebvristas El rechazo a la Iglesia Católica por parte de los lefebvristas no se basa en una cuestión de fe, ya que comparten la misma fe. A pesar de ello, existen diferencias conceptuales sobre la doctrina, pero también en materia de la liturgia y la pastoral: