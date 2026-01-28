Cómo la purga del más alto general del ejército de China pone de relieve las luchas de poder en el gigante asiático

Las altas esferas del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China han quedado en ruinas.

La purga el pasado fin de semana del máximo general de China, Zhang Youxia, y de otro alto oficial militar, el general Liu Zhenli, ha dejado serias dudas sobre qué desencadenó las luchas de poder de la élite que se desarrollan en el país, y qué significa esto para la capacidad bélica de la gran potencia asiática, ya sea en su ambición de tomar Taiwán por la fuerza o de participar en otro conflicto regional de gran envergadura.

Zhang, de 75 años, era el vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), el grupo del Partido Comunista encabezado por el líder del país, Xi Jinping , que controla las fuerzas armadas.

La CMC, que suele estar compuesta por unas siete personas, ha quedado reducida a solo dos miembros: Xi y el general Zhang Shengmin. Todos los demás han sido destituidos en la campaña "anticorrupción" tras oleadas previas de detenciones.

La CMC es responsable de controlar a millones de efectivos militares. Es tan poderosa que Deng Xiaoping gobernó durante años China con poder absoluto con el único cargo de presidente de esta Comisión.

El hecho de que solo queden Xi y un general de la CMC no tiene precedentes, según Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute, un centro de análisis en Estados Unidos.

"El EPL está en desorden", declaró Morris a la BBC, y añadió que los militares chinos tienen ahora "un importante vacío de liderazgo".

Al preguntarle qué hay detrás de la purga de tantos generales de alto rango, afirmó: "Circulan muchos rumores. No sabemos, en este momento, qué es cierto y qué es falso... pero sin duda es malo para Xi Jinping, para su liderazgo y su control sobre el EPL".

Especulaciones y secretismo

El profesor asociado Chong Ja Ian, de la Universidad Nacional de Singapur, también señaló que no estaba seguro de la razón real de la caída del general Zhang y que existían muchas especulaciones al respecto.

Enumeró algunas: "Desde la filtración de secretos nucleares a Estados Unidos hasta la planificación de un golpe de Estado y luchas internas entre facciones. Incluso hay rumores de un tiroteo en Pekín".

Y añadió: "Pero la caída de Zhang y Liu, junto con las salvajes especulaciones, resaltan dos cosas: que Xi sigue siendo inexpugnable y que existen límites significativos a la información en Pekín, lo que alimenta la incertidumbre y estas conjeturas".

El anuncio oficial de que los generales Zhang y Liu estaban "bajo investigación" indicaba que se les acusaba de "graves violaciones de la disciplina y la ley", un eufemismo para referirse a la corrupción.

Posteriormente, el diario PLA Daily lo dejó absolutamente claro en un editorial en que dijo que esta medida demostraba el enfoque de "tolerancia cero" del Partido Comunista para "castigar la corrupción... sin importar de quién se trate ni cuán alto sea su cargo".

Lintao Zhang / Getty Los expertos señalan que el ejército chino ha quedado ahora sumido en un vacío en el alto mando.

Las acusaciones específicas que enfrentan los generales no se han hecho públicas y es posible que nunca lo sean.

Sin embargo, el hecho de que hayan sido señalados como "bajo investigación" significa, casi con toda seguridad, que recibirán como mínimo una pena de prisión.

El editorial del PLA Daily ya hablaba de Zhang Youxia y Liu Zhenli como si fueran culpables, afirmando que habían "traicionado gravemente la confianza y las expectativas del Comité Central del Partido Comunista", además de haber "pisoteado y socavado a la Comisión Militar Central".

El ataque contra los generales podría deberse a la corrupción, pero también podría tratarse de política de poder, considerando cómo se han desarrollado estas purgas en el pasado.

Control absoluto

Sarah Meysonnier / Getty Xi Jinping acumula ahora más poder, pero su liderazgo podría verse afectado.

Si bien China tenía definitivamente un problema de corrupción cuando Xi Jinping llegó al poder, el líder también ha sido acusado de utilizar su campaña anticorrupción y el despliegue de los temidos equipos de inspección de disciplina del Partido para eliminar a posibles rivales políticos o a aquellos en las filas del gobierno que muestren algo que no sea lealtad absoluta hacia él.

El secretario general Xi ha obtenido así un nivel de control incuestionable que no se veía desde los tiempos del presidente Mao Zedong, fundador de la República Popular China y líder del Partido Comunista chino desde 1943 hasta su muerte en 1976.

No obstante, este tipo de liderazgo también puede ser contraproducente:

En el ámbito militar, el clima de sospecha generalizada puede derivar en una toma de decisiones cautelosa o incluso débil.

Y en los círculos de mayor confianza del poder se recordará que el padre de Zhang Youxia fue compañero revolucionario del de Xi Jinping y el general tiene una relación de años con el presidente Xi.

Que fueran considerados aliados cercanos antes de la agitación de los últimos días posiblemente haya empeorado la situación, al consolidar la creencia de que nadie está a salvo.

Zhang era también uno de los pocos oficiales de alto rango con experiencia real en combate, lo que hace que su pérdida sea significativa para las fuerzas armadas.

Según Morris, su destitución también plantea problemas a largo plazo para Xi Jinping. Aunque Xi haya reafirmado su autoridad una vez más, la agitación implica fricciones persistentes.

"Ciertamente es una mala imagen para Xi y creo que habrá una agitación importante en el EPL, entre Xi y sus líderes durante los próximos años".

La purga de los generales de mayor rango también pone bajo la lupa al siguiente nivel de oficiales, que tal vez se estén preguntando quién será el siguiente.

Dada la suerte de sus superiores, es posible que un ascenso hacia esa "zona mortal" donde el foco anticorrupción de Xi puede apuntarles en cualquier momento no les resulte atractivo.

¿Y Taiwán?

Todo esto llega en un momento en que Pekín incrementa la presión sobre Taiwán con amenazas de que algún día lanzará un ataque total para hacerse con el control de la isla, a la que China considera parte de su territorio.

Los analistas evaluarán hasta qué punto las destituciones han obstaculizado tal posibilidad, aunque algunos consideran que tendrá poco impacto en frenar las ambiciones de Pekín.

"La purga no afecta las ambiciones de China de controlar Taiwán. Eso depende del Partido en su conjunto y de Xi específicamente", afirmó el profesor Chong.

"Donde la purga puede importar es en las decisiones operativas. Sin profesionales militares de alto nivel, o con profesionales intimidados, las decisiones sobre la escalada y la agresión hacia Taiwán se centrarán aún más en Xi, sus preferencias y sus inclinaciones".

*Información adicional de Yvette Tan, BBC.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC