Cómo Hamás está recuperando el control en Gaza a pesar de sus grandes pérdidas en la lucha contra Israel

Cuando un alto el fuego impuesto por Estados Unidos detuvo la guerra de Gaza en octubre del año pasado, la guerra de Hamás por la supervivencia contra Israel se transformó en una batalla por el control interno.

La guerra había convertido a las disciplinadas unidades militares del grupo en fuerzas guerrilleras y le había costado la vida a la mayoría de sus líderes; los edificios y la infraestructura de Gaza quedaron prácticamente destruidos, su población desplazada y su economía en ruinas.

Más de 72.000 gazatíes han muerto en ataques israelíes durante el conflicto, según el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por Hamás.

Cuatro meses después, los gazatíes afirman que Hamás está extendiendo de nuevo su control sobre la seguridad, los ingresos fiscales y los servicios gubernamentales, lo que plantea interrogantes sobre su estrategia a largo plazo y sobre si está dispuesto a renunciar a sus armas y autoridad, como exige la segunda fase del plan de paz de Donald Trump.

"Hamás recuperó el control de más del 90% de las zonas donde está presente", declaró Mohammed Diab, activista en Gaza.

"Su policía y agencias de seguridad han regresado y ahora están presentes en las calles, controlando la delincuencia y persiguiendo a quienes califica de colaboradores y personas con opiniones. Los ciudadanos deben acudir a las autoridades de Hamás para obtener documentos de identidad o para hacer trámites sanitarios, y también están reafirmando su control sobre el poder judicial y los tribunales".

En los mercados de Gaza, los vendedores describen patrullas policiales regulares y un renovado control férreo sobre las tasas e impuestos oficiales.

"En los mercados hay poca actividad, pero el municipio sigue exigiéndonos el alquiler", dijo un vendedor. Todas las personas con las que hablamos allí sobre el control de Hamás en Gaza nos pidieron que ocultáramos su identidad.

"Todos los días se nos acercan agresivamente, con las mismas exigencias y la misma determinación, diciendo que si no pagamos, nos arrojarán a la calle con nuestras mercancías. Piden 700 shekels (US$ 225); ninguno de nosotros puede permitírselo".

Control estricto

El vendedor que habló con nuestro colega en la Ciudad de Gaza dijo que él y su familia de 12 miembros habían sido desplazados de Shujaiya, al este de la ciudad, donde solía tener una tienda. Shujaiya hoy es un páramo de escombros.

"Todos los días viene la municipalidad", comentó otro vendedor de cigarrillos cercano. "Que cuenten las mercancías y las ventas, cigarrillo por cigarrillo, y me digan: ¿debo pagarles o alimentar a mis hijos?".

Desde el alto el fuego, los alimentos y otros productos básicos fluyen a Gaza con mayor libertad. Los pocos comerciantes con licencia para importarlos desde Israel afirman que Hamás ha restablecido un control estricto sobre los impuestos a las importaciones.

EPA Gaza está ahora en ruinas y enfrenta una grave escasez de vivienda, educación y servicios básicos.

Un comerciante, que accedió a compartir detalles de forma anónima, nos contó que se utilizó la fuerza contra quienes se negaron a pagar.

"Los impuestos que impone Hamás dependen del tipo y la cantidad de productos, pero los precios parten de 20.000 shekels (aprox. US$6.300) y más", dijo.

"Si un comerciante se niega a pagar, se recurre a la fuerza y, en algunos casos, se le secuestra o amenaza. Nadie puede evitar pagar los impuestos sobre las mercancías".

Él nos explicó que los comerciantes utilizaban una palabra clave para referirse a Hamás al hablar del pago de impuestos, para que Israel no se enterara de que se estaba desviando dinero al grupo.

"Hamás cuenta ahora con una base de datos de todos los comerciantes que importan mercancías a la Franja de Gaza", comentó el activista Mohammed Diab. El comerciante paga en efectivo, no mediante transferencias bancarias, para que el flujo de fondos no pueda rastrearse. Se está restableciendo gradualmente el sistema vigente en el pasado, pero de forma oculta para que no pueda ser monitoreado.

Un portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó que la Franja de Gaza se encontraba en estado de emergencia y que se requerían "medidas excepcionales".

"Algunos comerciantes mantienen vínculos con la ocupación [israelí] e intentan obtener beneficios excesivos, por lo que los organismos administrativos a veces deben actuar con firmeza con los comerciantes que se niegan a cooperar o a cumplir con las obligaciones exigidas", aclaró.

"Esto es puramente un asunto gubernamental y no tiene relación con Hamás".

Grupo reducido

El gobierno de Gaza ha estado dirigido por Hamás desde 2007. El dinero es crucial para que el grupo mantenga el poder: para pagar salarios y, según el ejército israelí, para su objetivo final de reconstruir su maquinaria bélica.

"Hamás considera el alto el fuego como un momento para reagruparse y luchar contra nosotros", declaró el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). "Por eso es crucial desarmarlos, porque han dejado claro que si tienen armas, las usarán en el futuro".

El ejército israelí afirma que Hamás ataca a diario a sus fuerzas. Cuatro soldados israelíes han muerto desde que comenzó el alto el fuego.

Reuters El grupo militante vuelve a ser cada vez más visible en Gaza, incluso dirigiendo el tráfico.

Hamás, a su vez, señala los repetidos ataques israelíes, que, según el Ministerio de Salud de Gaza, han matado a 603 palestinos.

Las FDI publicaron recientemente imágenes borrosas de varias figuras corriendo entre los escombros de Gaza, a quienes identificaron como "terroristas armados" que se acercaban a las tropas en la zona controlada temporalmente por Israel, según el plan de paz de Trump.

Cuando se le preguntó si dos años de intenso conflicto militar no habían logrado destruir la capacidad militar de Hamás —un objetivo bélico clave para Israel— el teniente coronel Shoshani afirmó que el grupo se había visto considerablemente reducido, pero que ahora intentaba reconstruirse.

"Esta guerra no terminará hasta que Hamás se desarme", declaró. "Ya existe un acuerdo y esperamos que se cumpla. De lo contrario, hay muchas herramientas sobre la mesa para garantizarlo".

La nueva Junta de Paz de Trump, integrada por jefes de Estado de numerosos países interesados en el futuro de Gaza, celebraron su primera reunión en Washington el jueves.

La siguiente etapa del plan de Trump para Gaza, incluida su reconstrucción, depende del desarme de Hamás, pero los negociadores aún están definiendo los detalles de lo que significaría en la práctica la entrega de armas: a quién entregaría Hamás las armas, qué armas entregaría y cómo se verificaría.

"Creo que somos capaces de abordar la cuestión de las armas de una manera que elimine el pretexto de la ocupación para reanudar la guerra y que también sea compatible con el plan del presidente Trump", declaró a la BBC el portavoz de Hamás, Hazem Qassem.

Transferencia de poder

Pero Hamás, ideológicamente comprometido con la lucha contra Israel, cuenta con una militancia profundamente arraigada y bien armada en toda la Franja de Gaza. Verificar su desarme total será difícil, y, según informes, algunos miembros del grupo han exigido que se les permita conservar armas personales para defenderse de los enemigos internos.

Cuando cesaron los combates con Israel en octubre, Hamás atacó inmediatamente a los clanes rivales que habían comenzado a aprovechar el caos para extender su poder en la Ciudad de Gaza, Rafah y otros lugares.

Se hicieron públicas las imágenes de la represión, que incluyeron ejecuciones sumarias de rivales con los ojos vendados en las calles.

Reuters Algunos habitantes de Gaza que necesitan tratamiento médico ahora pueden salir a través del cruce de Rafah, recientemente reabierto.

Los líderes israelíes han rechazado la idea de que Hamás conserve armas personales y han presionado al grupo para que se desarme, amenazando con volver a la guerra.

Mientras tanto, la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización para asumir la seguridad en Gaza permanece en el limbo, y el nuevo consejo tecnocrático palestino, que se supone debería asumir la gestión de los asuntos civiles de Gaza, espera en Egipto.

A principios de este mes, Hamás afirmó estar listo para "transferir la autoridad y la gobernanza en todos los ámbitos" al nuevo consejo tecnocrático.

Sin embargo, el activista Mohammed Diab afirmó que había pocas señales de que Hamás se estuviera preparando para entregar el poder.

"Al contrario", declaró. "La semana pasada supimos que Hamás realizó nombramientos a gran escala para puestos vacantes en el sector gubernamental y los anunció en redes sociales y plataformas oficiales".

Hazem Qassem negó cualquier nuevo reclutamiento gubernamental, afirmando que los nombramientos habrían sido para puestos técnicos de bajo nivel que no interferían con el traspaso de poder.

Críticos han cuestionado si se trata de un intento de conservar influencia dentro de una futura administración de Gaza.

La reciente transferencia de casos médicos fuera de Gaza a través del recién reabierto cruce de Rafah también indicó la intención de Hamás de mantener el control, a pesar de que el nuevo proceso se diseñó sin la participación del grupo.

Batalla por el pueblo

Una de las personas presentes en un punto de evacuación gestionado por organizaciones internacionales de ayuda cerca del Hospital Nasser informó que funcionarios del ministerio de Hamás se habían presentado en el segundo día de evacuaciones para ayudar a supervisarlas.

Este es ahora el momento decisivo para el plan de Trump, que se ha mantenido firme gracias a un avance incansable, superando contratiempos y retrasos.

A pesar de las reiteradas amenazas de reanudación de los combates si Hamás no se desarma por completo, algunos en Israel creen que la presión más efectiva sobre los líderes de Hamás podría provenir de seguir adelante con el plan sin ellos.

Ya se ha despejado el terreno en las zonas controladas por Israel alrededor de Rafah, en vistas de un supuesto plan estadounidense de construir nuevas viviendas para unos 200.000 gazatíes, con la promesa de alimentos, agua y asistencia médica para tentar a la gente a cruzar la línea amarilla desde las zonas controladas por Hamás.

Cruzar la amplia franja de territorio controlado por Israel que rodea el perímetro de Gaza es visto por muchos en Gaza como aliarse con el enemigo, y muy pocos han realizado el viaje hasta ahora.

Pero la población de Gaza es una fuente clave de ingresos y control para Hamás. Tras dos años de lucha contra Israel por el control del territorio, la batalla por el pueblo de Gaza podría estar apenas comenzando.

Información adicional de Rebecca Hartmann y colegas de Gaza.

BBC

