Cómo el chef de NOMA, uno de los mejores restaurantes del mundo, cayó en desgracia por maltratar a sus empleados

El jefe de cocina del restaurante danés Noma, reconocido como uno de los mejores del mundo, renunció debido a denuncias de maltrato físico y acoso a sus empleados .

René Redzepi, quien se hizo famoso por ser el chef principal de Noma de Copenhague, anunció en sus redes sociales su renuncia al emporio que había ayudado a construir.

"He decidido renunciar y permitir que nuestros líderes extraordinarios sean quienes lleven el restaurante a un nuevo capítulo", dijo.

Este anuncio se da después de que antiguos empleados de Redzepi lo acusaran de crear un ambiente tóxico de trabajo, incluidas denuncias por abuso físico, según trascendió en reportes periodísticos.

De acuerdo con un reportaje en The New York Times, publicado hace una semana, uno de los empleados fue golpeado en las costillas en frente de otros colegas que trabajaban en la cocina, entre otros comportamientos abusivos atribuidos al prestigioso chef.

La publicación del reportaje ocurrió a pocos días de que la marca Noma, fundada por Redzepi y otros socios en 2004 con la apertura del famoso restaurante cerca de la capital danesa, hiciera la presentación de una residencia gastronómica temporal en Los Ángeles, EE.UU.

Esto causó que varios patrocinadores del proyecto estadounidense retiraran su apoyo, lo que obligó al cierre de la residencia bajo su liderazgo.

En el anuncio en redes sociales, Redzepi dijo: "Una disculpa no es suficiente. Tomo responsabilidad de mis acciones".

"Para cualquiera que se está preguntando qué significa esto para el restaurante, quiero ser bastante claro: el equipo de Noma hoy es el más fuerte e inspirador que la marca ha tenido al frente".

Getty Images Esta semana se realizaron varias protestas cuando estaba a punto de abrir una residencia gastronómica temporal en Los Ángeles.

"Estuvimos abiertos por 23 años y estoy increíblemente orgulloso de nuestras personas, nuestra creatividad y del camino que está siguiendo Noma".

El restaurante estuvo abierto en Dinamarca hasta 2023. Ese año se cerró para, de acuerdo a Redzepi, "buscar nuevas formas de hacerlo".

El chef indicó que el equipo continuará su trabajo en la residencia de Los Ángeles sin su presencia.

También se informó que Redzepi había renunciado a la junta directiva de MAD, una organización sin ánimo de lucro que había fundado en 2011 con la idea de ayudar a personas que se iniciaban en la industria gastronómica.

Las acusaciones

El revelador reportaje del New York Times señaló que decenas de exempleados del famoso chef lo habían acusado de crear una cultura de abuso en la cocina y un ambiente tóxico, con golpes y abuso verbales en el restaurante danés.

El diario estadounidense entrevistó a cerca de 35 exempleados de Redzepi, quienes afirmaron haber sufrido golpes en la cara, ataques con instrumentos de cocina e incluso extorsiones que involucraban a sus familias.

"Los exempleados denunciaron que habían sido golpeados con utensilios de cocina y los estrellaron contra las paredes. Describieron un trauma duradero causado por múltiples abusos psicológicos, como intimidación, humillación física y ridículo público", describe el reportaje.

Y añade: "También dijeron que Redzepi los amenazó con usar su influencia para que los incluyeran en listas negras de restaurantes de todo el mundo, para que deportaran a sus familias o para que despidieran a sus esposas de sus trabajos en otros negocios".

Otro exempleado de Noma le contó su experiencia a la BBC.

"Para ser honesto contigo, creo que las repercusiones de quedarse callado son peores que las de hablar y ponerme junto a mis compañeros en contra de la violencia", explicó Jason Ignacio White.

White afirmó haber presenciado abusos generalizados durante los años que trabajó para el chef.

Getty Images Noma, en Copenhague, fue considerado por varios años como el mejor restaurante del mundo.

Días después de la publicación de las denuncias, Redzepi respondió a las acusaciones en redes sociales: "A quienes han sufrido bajo mi liderazgo, mi mal juicio o mi ira, les pido disculpas profundamente y he trabajado para cambiar".

Afirmó haber "gritado y empujado a la gente, actuando de forma inaceptable" y compartió que había ido a terapia y había encontrado mejores maneras de controlar su ira.

Sin embargo, frente al local temporal de Noma, en el barrio de Silver Lake de Los Ángeles, se registraron protestas y algunos grupos de defensa de los derechos salariales de los trabajadores exigieron la dimisión de Redzepi.

"¿Quién quiere comer en un entorno de abuso?", declaró Saru Jayaraman, miembro de One Fair Wage, a la cadena CBS News, socio estadounidense de la BBC.

"¿Quién quiere comer comida que proviene del sudor y las lágrimas de quienes sufren?", añadió.

Varios patrocinadores corporativos, entre ellos American Express, se retiraron del programa de cenas de 16 semanas. Las reservas para el evento en Los Ángeles costaron US$1.500 por persona y se agotaron en cuestión de minutos.

FUENTE: BBC