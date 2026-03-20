Casi 100 barcos han atravesado el estrecho de Ormuz desde que empezó la guerra en Irán: ¿quiénes están logrando pasar?

Poco menos de 100 barcos han pasado por el estrecho de Ormuz desde principios de marzo, según datos analizados por BBC Verify, a pesar de los ataques periódicos de las fuerzas iraníes contra las embarcaciones en la zona.

Aunque aún se transportan algunos productos energéticos y de primera necesidad a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, el tráfico diario se ha reducido en un 95% desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Antes de la guerra, según el Centro Conjunto de Información Marítima, unos 138 barcos transitaban diariamente por el estrecho, transportando una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los datos proporcionados por la consultora marítima Kpler muestran que 99 buques han cruzado el estrecho en lo que va del mes, un promedio de tan solo cinco o seis buques al día.

BBC Verify analizó cuáles son los barcos que lograron cruzar y los riesgos que corrieron.

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Nuestro análisis indica que aproximadamente un tercio de estos cruces recientes fueron realizados por buques con vínculos con Irán.

Estos incluyen 14 buques que navegaban bajo bandera iraní y otros sujetos a sanciones por presuntos vínculos con el comercio petrolero de Teherán.

Otros nueve buques pertenecían a empresas con direcciones vinculadas a China, mientras que seis tenían como destino la India.

El análisis también revela que varias embarcaciones sin vínculos con Irán atracaron en puertos del país, incluyendo buques propiedad de empresas griegas.

Algunos barcos que lograron cruzar el estrecho parecen estar tomando una ruta más larga de lo habitual.

Los datos de seguimiento de un buque cisterna con bandera paquistaní sugieren que navegó cerca de la costa iraní durante su paso por el estrecho el 15 de marzo, en lugar de seguir la ruta central, que es la más utilizada.

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Bradley Martin, investigador sénior del centro de estudios de defensa estadounidense RAND Corporation, le dijo a la BBC que probablemente el barco estaba "respondiendo a instrucciones de Irán".

Añadió que su trayectoria podría indicar la presencia de minas o un intento de las autoridades iraníes para facilitar su identificación.

Al obligar a los buques a cambiar de ruta, estos entran en aguas territoriales iraníes y se someten a las normas marítimas de Teherán, según Michelle Wiese Bockmann, de Windward Maritime Analytics.

"Mi conclusión es que Irán está cerrando y controlando el estrecho por temor a un ataque y también al minado".

"Por eso todos tienen que rodearlo y bordear su costa territorial en lugar de pasar por el canal de navegación internacional", le dijo a BBC Verify.

Michael Connell, del Centro de Análisis Navales de Estados Unidos, coincide en que los barcos están tomando una ruta alternativa.

"Probablemente tengan algún acuerdo con las autoridades iraníes que les garantice seguridad si se mantienen en una ruta definida".

Cuatro amenazas para la navegación

Desde que comenzó el conflicto, verificamos 20 ataques a buques mercantes frente a la costa iraní, no todos en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El 11 de marzo, el buque granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa, fue alcanzado por dos proyectiles mientras intentaba cruzarlo.

EPA El Mayuree Naree, con bandera tailandesa, fue atacado el 11 de marzo.

Tres de los 23 tripulantes siguen desaparecidos; se cree que quedaron atrapados en la sala de máquinas cuando el barco fue alcanzado.

Los propietarios del barco le dijeron a BBC Verify que los tripulantes supervivientes quedaron traumatizados en el mar tras ser alcanzados por dos explosiones.

Otros dos buques —el Star Gwyneth, de propiedad griega, y el MT Safesea Vishnu, de propiedad estadounidense— también fueron atacados el mismo día.

"Las rutas marítimas comerciales no pueden convertirse en zonas de guerra", declaró el propietario del MT Safesea Vishnu a BBC Verify.

Una persona murió en el ataque mientras el barco estaba anclado frente a las costas de Irak. Los 28 tripulantes se vieron obligados a saltar al agua para escapar del barco en llamas, señaló S. V. Anchan.

"Estos hombres y mujeres no son soldados… son profesionales que mantienen en marcha el comercio mundial".

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La combinación de amenazas —drones, misiles, lanchas rápidas de ataque y, potencialmente, minas— representa un serio desafío, afirma Arun Dawson, del Instituto Freeman de Aire y Espacio del King's College de Londres.

"Un dragaminas tradicional, que realiza un trabajo lento y minucioso, tendrá dificultades para localizar y desactivar minas si también está siendo atacado por aire y mar", explicó.

Irán también puede aprovechar la geografía del estrecho. Además de ser angosto y poco profundo, su costa es montañosa. Esto le permite lanzar ataques desde lo alto, a los que los buques tienen menos tiempo para reaccionar.

En un intento por evitar ser detectados, muchos barcos parecen estar apagando deliberadamente su sistema de rastreo, conocido como AIS (Sistema de Identificación Automática).

"La gran mayoría de estos barcos han estado cruzando la frontera sin tener los sistemas de rastreo activados", afirma Dimitris Ampatzidis, de Kpler.

Cuando apagan sus rastreadores al entrar en el golfo de Omán, los barcos desaparecen de los mapas y reaparecen horas o días después en una ubicación diferente.

Aunque esto ayuda a los barcos a ocultar su posición, también representa un desafío para empresas como Kpler, que rastrean los movimientos en el estrecho.

"Todo ha sido validado por nuestros analistas mediante verificación manual… y también usando imágenes satelitales", le dijo Ampatzidis a BBC Verify.

Información adicional de Daniele Palumbo y Joshua Cheetham. Gráficos de Tom Shiel

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FUENTE: BBC