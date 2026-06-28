"Cada vida salvada da esperanza a Venezuela": rescatan a 2 niños atrapados entre los escombros durante días con la ayuda de equipos de Colombia y México

En operativos separados y con pocas horas de diferencia, dos niños de 11 años fueron rescatados de entre los escombros de edificios que se desplomaron tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

Imágenes de video muestran al primer menor, Moisés, siendo extraído de estructuras retorcidas en La Guaira –el sitio más afectado–con los ojos cubiertos para protegerlos del sol, mientras los socorristas aplauden.

Horas más tarde, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que otro niño de 11 años había sido rescatado en la localidad de Caraballeda, también en La Guaira.

Rodríguez publicó en la red social X un video en el que se ve al menor siendo bajado en camilla de un montículo de escombros. En las imágenes se ve a rescatistas mexicanos participando en la tarea.

Desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades han confirmado por lo menos 1.430 muertes. Decenas de miles de personas siguen desaparecidas.

Han pasado ya más de 85 horas desde que ocurrieron los sismos, pero los equipos de rescate no se han dado por vencidos, afirmando que todavía puede haber sobrevivientes, especialmente si tienen acceso a comida y agua bajo las ruinas.

Los dos terremotos, que impactaron con 39 segundos de diferencia, causaron el desplome de cientos de edificios, y muchas personas continúan sepultadas.

Familias desesperadas han estado removiendo escombros a mano, intentando encontrar a sus seres queridos.

Algunos le contaron a la BBC que podían escuchar a personas sepultadas pero que no podían mover las pasadas placas de concreto y esperaban ansiosamente la llegada de maquinaria pesada para hacerlo.

Reuters Delcy Rodríguez publicó en X un video del rescate de otro niño de 11 años.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) afirmó que Moisés estaba sepultado bajo 3 metros de escombros y que, el sábado, el equipo de rescate realizó durante seis horas "trabajo de alta precisión" para llegar a él.

La agencia de noticias Reuters reportó que se escuchó a un rescatista decir por su transmisor portátil que el niño fue encontrado cerca de su hermana y su madre, que habían muerto.

Horas más tarde, la Delcy Rodríguez publicó un video en X que supuestamente muestra el rescate de un segundo menor de 11 años en la localidad de Caraballeda.

"Cada vida salvada da esperanza a Venezuela", escribió la presidenta interina en su cuenta de X.

Hospitales colmados

Las personas rescatadas y heridas están siendo atendidos en el Hospital José María Vargas, el principal de La Guaira.

BBC Mundo visitó el centro hospitalario que se ha visto desbordado ante el volumen de víctimas.

Allí nuestro enviado especial, Norberto Paredes, habló con Alí Domínguez, quien se recuperaba de sus lesiones tras estar ocho horas sepultado. Domínguez aclaró que su vida no se la dee a los rescatistas, sino a otros individuos que suelen aparecer en este tipo de tragedias.

Él se encontraba junto a su esposa en un supermercado cuando el doble terremoto los dejó aprisionados y con poco aire. Quienes los rescataron fueron saqueadores.

Sin embargo, su hijo de 10 años se encontraba en ese momento en su casa, que también se derrumbó, y continúa desaparecido.

Las autoridades dijeron que la región costera de La Guaira ha sido la más afectada por los sismos.

Como la de Alí, son muchas las historias que se cuentan en este hospital desbordado, que se ha visto obligado a enviar a pacientes a otros sanatorios en Caracas.

Entre tanto, los escuerzos de rescate se han visto impedidos por las réplicas que, a su vez, han atemorizado a sus residentes.

Muchos han optado dormir en áreas al aire libre que han sido habilitadas como refugios para cientos de familias que lo han perdido todo.

BBC Un campo de golf en la localidad de Caraballeda se ha convertido en el epicentro de la respuesta de emergencia.

FUENTE: BBC