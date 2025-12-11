Brote de botulismo en EE.UU.: más de 50 bebés enfermos por las fórmulas en polvo

Un brote de botulismo infantil en Estados Unidos ha afectado a más de 50 bebés en 19 estados, según los últimos informes de la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este brote ha sido vinculado a la fórmula infantil producida por la empresa ByHeart , una marca de fórmula orgánica para bebés. Inicialmente, se registraron 39 casos de botulismo a lo largo del país, pero tras una ampliación de la investigación, las autoridades ahora incluyen todos los lotes de productos fabricados desde que la compañía comenzó la producción en 2022.

La FDA y los CDC señalaron que los investigadores no pueden descartar la posibilidad de que todos los productos de fórmula de ByHeart estén contaminados con las bacterias que causan el botulismo. La contaminación podría haber estado presente en todos los lotes fabricados hasta la fecha. La empresa retiró del mercado todos sus productos el 11 de noviembre, después de la detección de los primeros casos.

Además de los 39 casos iniciales reportados, la nueva definición del brote permitió a los CDC identificar 10 casos adicionales ocurridos entre diciembre de 2023 y julio de 2025, lo que aumenta aún más la preocupación sobre la duración del problema.

El botulismo infantil es una enfermedad rara, que afecta a menos de 200 bebés en Estados Unidos cada año. Se produce cuando los bebés ingieren esporas de la bacteria Clostridium botulinum, que germinan en sus intestinos y producen toxinas que afectan el sistema nervioso. Los síntomas incluyen debilidad muscular, dificultad para alimentarse y problemas respiratorios. En casos graves, puede causar parálisis y, en situaciones extremas, la muerte.

Alarma por el brote de botulismo en Estados Unidos

El brote comenzó a tomar relevancia en agosto, cuando el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California detectó un aumento en el número de bebés hospitalizados por botulismo tras haber consumido la fórmula de ByHeart.

Nazareno tiene casi dos años y, debido a su alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) e intolerancia a la lactosa, necesita consumir cinco latas mensuales de fórmula especial Nutrilon sin lactosa (foto ilustrativa) Foto: Shutterstock La marca ByHeart tuvo que retirar sus productos del mercado. Shutterstock

A partir de las pruebas de laboratorio, se descubrió que varias muestras de la fórmula de ByHeart contenían el tipo de bacteria responsable del botulismo infantil. Los resultados de estas pruebas fueron suficientes para que las autoridades de salud ampliaran la definición del brote, incluyendo cualquier caso de botulismo infantil relacionado con la fórmula, aunque este haya ocurrido antes de la confirmación oficial de la contaminación.

Qué dijo ByHeart, la marca vinculada al brote de botulismo infantil

En respuesta a los hallazgos, la empresa ByHeart, fundada en 2016 y con sede en Nueva York, emitió un comunicado en el que señaló que los análisis realizados por un laboratorio independiente confirmaron la presencia de Clostridium botulinum en tres lotes distintos de su fórmula.

La compañía también indicó que no se puede garantizar que otros lotes no estén contaminados, lo que obligó a la FDA a tomar medidas preventivas adicionales, ampliando el retiro de productos.

A pesar de las medidas tomadas por la empresa para retirar los productos y cooperar con la investigación, el historial de ByHeart también ha levantado preocupaciones. En 2022, la compañía ya había retirado cinco lotes de fórmula debido a la detección de otra bacteria, Cronobacter sakazakii, y la FDA había emitido una carta de advertencia a la empresa por problemas de calidad.

Qué dijeron las madres de los bebés enfermos

La noticia ha causado una gran preocupación entre los padres de los bebés afectados. Andi Galindo, madre de una bebé de cinco semanas que fue hospitalizada en diciembre de 2023, expresó su angustia al saber que su hija consumió la fórmula de ByHeart. "Si hay pruebas de que hubo problemas con su fabricación desde el principio, eso es un problema y realmente necesitan rendir cuentas", dijo Galindo.

Por su parte, Amy Mazziotti, otra madre afectada cuyo hijo Hank fue diagnosticado con botulismo después de consumir la fórmula, se mostró aliviada de que el caso ahora sea parte de la investigación oficial. "Desde el principio supe que ByHeart fue la razón por la que Hank se enfermó", declaró.