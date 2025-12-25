Bristol, la ciudad en Estados Unidos donde el aborto es legal en un lado de la calle e ilegal en el otro

La ciudad estadounidense de Bristol, con una población aproximada de 44.000 habitantes, es una comunidad dividida.

Dividida entre Virginia y Tennessee, la frontera estatal pasa literalmente por la calle principal. Si bien ambos lados tienen mucho en común, existe una diferencia importante: el aborto es ilegal en Tennessee.

Esto ha sido así desde el fallo de la Corte Suprema de 2022 que otorgó a los estados individuales, en lugar de al gobierno federal, la facultad de legislar sobre el aborto, lo que llevó a 12 estados a aprobar prohibiciones casi totales.

Por ello, la única clínica de abortos de la ciudad -la Clínica de Salud Femenina de Bristol- se mudó a menos de un kilómetro y medio para seguir ejerciendo legalmente en Virginia.

Pero que el aborto sea legal en Virginia no significa que la batalla por el acceso al aborto haya terminado.

"Es como el juego de whack-a-mole (en el que le pegas a un topo con un mazo e inmediatamente aparece otro)", dice Barbara Schwartz, cofundadora de SLAAP, la Asociación para el Acceso al Aborto en la Frontera Estatal.

La organización ayuda a las personas que viajan a Virginia para abortar en la Clínica de Salud Femenina de Bristol. En cuanto un intento de protesta no funciona, los antiabortistas aparecen en Bristol e intentan otro.

Intento de desalojo

El 22 de diciembre, el Tribunal de Circuito de Bristol escuchará el caso de la clínica contra una orden de desalojo emitida por sus propietarios, los hermanos Chase y Chadwick King, en abril de 2024.

Los abogados de la clínica argumentan que tiene derecho a renovar su contrato de arrendamiento por un total de seis años más. Pero si el juez falla a favor de los propietarios del edificio, la clínica se verá obligada a buscar un nuevo hogar.

BBC Barbara Schwartz (a la derecha) con otras voluntarias en la clínica.

Este no es el primer intento de los propietarios de desalojar la clínica. Los hermanos afirmaron que esta ocultó fraudulentamente que realiza abortos, a lo que afirman oponerse rotundamente. El caso fue desestimado en septiembre del año pasado, tras el fallo del juez Sage Johnson.

"Si [los propietarios] hubieran realizado una simple búsqueda en internet sobre sus inquilinos, como probablemente haría cualquier propietario razonablemente prudente, habrían descubierto que la clínica, de hecho, ofrecía servicios de aborto, como se indica claramente en su sitio web".

La propietaria de la clínica, Diana Derzis, quien se negó a hacer comentarios sobre la audiencia, declaró previamente que espera mantener el establecimiento en la ciudad, incluso si son desalojados. Sin embargo, señaló que hay pocas instalaciones adecuadas en Bristol, Virginia.

La salida de la clínica de Bristol sería un duro golpe para el acceso al aborto, según Barbara Schwartz, cofundadora de SLAAP.

Destinos para abortar

Desde la anulación del caso Roe contra Wade, los estados donde el aborto es legal se han convertido en destinos para quienes buscan abortos fuera de su estado (si este no lo permite). Según el Instituto Guttmacher (GI), 155.000 personas cruzaron las fronteras estatales el año pasado.

La organización también descubrió que más de 9.200 personas viajaron solo a Virginia para someterse al procedimiento en 2024.

Getty Images Sammi Cooper se opone al aborto y protesta contra la clínica

"La posición en Bristol significa que la clínica es, con varias horas de diferencia, el lugar más cercano para obtener un aborto seguro y legal para millones de sureños".

Victoria Cobb, directora de la organización antiaborto Family Foundation, también señala que la ubicación de Bristol la sitúa en el epicentro del debate.

Cobb lanzó el primero de varios esfuerzos para restringir el aborto en Bristol mediante el uso de las ordenanzas locales. Esta táctica está siendo utilizada por activistas antiaborto en estados que lo permiten. La lógica es simple: si no se puede ganar en el Capitolio, ¿por qué no luchar en el ayuntamiento?

"Los residentes locales no quieren que su ciudad se convierta en un destino para abortos", afirma Cobb. "Estamos encantados de ayudar".

La Family Foundation ha argumentado anteriormente que la existencia de la clínica contraviene la normativa urbanística, que prohíbe el uso de los edificios de forma que pueda poner en peligro la vida.

"¿Por qué esto no se extiende a la vida del feto?", pregunta Cobb.

El texto de la ordenanza que ella promovió abogaba por no permitir la apertura de nuevas clínicas en Bristol y el bloqueo la expansión de las clínicas existentes.

Se han aplicado normas similares en otras partes de EE. UU. para restringir el aborto, incluidos los condados cercanos de Washington y Russell.

Sin embargo, la profesora Laura Hermer, experta en normativas sobre el aborto en EE. UU., afirma que estos esfuerzos son, en gran medida, una "demostración de virtud".

"Me sorprendería que muchas de estas ciudades contaran con proveedores de atención médica, y mucho menos de abortos", afirmó.

Ley Comstock

El debate se volvió tenso en Bristol cuando el ayuntamiento acordó investigar el asunto.

"Ha sido más estresante que lidiar con un estacionamiento. Es algo que nunca antes se había tratado a nivel local", declaró Jay Detrick, director de Planificación de la ciudad, a la BBC.

Finalmente, el fiscal de la ciudad determinó que imponer restricciones a un centro médico no era su competencia.

Poco después de que la ciudad decidiera no intervenir, otro grupo decidió intentar cerrar la clínica, esta vez encabezado por el pastor texano Mark Lee Dickson.

BBC Una pancarta sobre la pared de la clínica destaca su rol en la comunidad.

El pastor ha presionado a ayuntamientos de todo el país para que apliquen la Ley Comstock, una ley federal de 152 años de antigüedad que prohíbe enviar o recibir material por correo que pueda inducir un aborto.

93 autoridades locales han aprobado ordenanzas para aplicar la Ley Comstock, e incluso han cerrado una clínica de Planificación Familiar en Lubbock, Texas.

El pastor Dickson espera que su ordenanza, presentada en Bristol, tenga el mismo resultado. Aún no ha sido considerada por el ayuntamiento, pero se mantiene optimista.

"Que un gobierno local presente o rechace una medida de este tipo no significa en absoluto que la iniciativa esté muerta", declaró a la BBC.

Kimberly Smith, cofundadora de SLAAP, anticipa nuevas campañas. Afirma que los activistas antiaborto tienen a Bristol en la mira debido a su inusual composición política.

"Vienen aquí porque éramos una parte republicana de un estado demócrata. Si socavan la situación aquí, se debilita todo el marco de derechos de un estado".

De hecho, incluso si la clínica gana el caso esta semana y puede permanecer en su sitio, sus oponentes no se dejarán intimidar, declaró el pastor Dickson a la BBC.

"Mientras se silencie el llanto de los bebés no nacidos en Bristol, se intentará presionar al ayuntamiento para que cumpla con su obligación de proteger a los no nacidos de Bristol".

