Balotaje en Colombia: De la Espriella aventaja a Cepeda por una diferencia mínima y se define voto a voto
Más de 41 millones de ciudadanos definen este domingo en segunda vuelta al sucesor de Gustavo Petro.
Más de 41 millones de ciudadanos definen este domingo en segunda vuelta al sucesor de Gustavo Petro.
Colombia vive una jornada de máxima expectativa política. A las 16:00 hora local, cerraron oficialmente las urnas en todo el territorio nacional y en los puestos habilitados en el exterior, dando inicio inmediato al preconteo de votos de este histórico balotaje presidencial. El país suramericano define su rumbo político para los próximos cuatro años en una de las elecciones más polarizadas de su historia reciente.