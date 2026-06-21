Presenta:
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro.
En Vivo

Balotaje en Colombia: De la Espriella aventaja a Cepeda por una diferencia mínima y se define voto a voto

Más de 41 millones de ciudadanos definen este domingo en segunda vuelta al sucesor de Gustavo Petro.

MDZ Mundo

Colombia vive una jornada de máxima expectativa política. A las 16:00 hora local, cerraron oficialmente las urnas en todo el territorio nacional y en los puestos habilitados en el exterior, dando inicio inmediato al preconteo de votos de este histórico balotaje presidencial. El país suramericano define su rumbo político para los próximos cuatro años en una de las elecciones más polarizadas de su historia reciente.

Escrutinio en Colombia al 94%: De la Espriella lidera por solo 1,5 puntos sobre Cepeda

El balotaje presidencial en Colombia ha ingresado en su fase más crítica con un desenlace que se define voto a voto. Con el 94,54% de las mesas de votación escrutadas de manera oficial, el candidato derechista del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se mantiene en la cima de los resultados con un 49,93% de los sufragios válidos.

Sin embargo, el margen de ventaja se ha reducido notablemente en las últimas horas. Su rival directo, el senador de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, lo sigue muy de cerca con el 48,43%, dejando la diferencia en apenas un 1,50% a favor del abogado y outsider político.

Abelardo de la Espriella se impone por la mínima

El inicio del preconteo de votos en Colombia arroja un panorama de paridad absoluta y extrema tensión política. Tras el cierre de las urnas en este histórico balotaje, el candidato de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, se impone de manera ajustada con el 50,52% de los sufragios, frente al 47,88% obtenido por el aspirante de la izquierda oficialista, Iván Cepeda Castro.

Los datos parciales emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil confirman que la diferencia en la segunda vuelta presidencial es mínima. Con un electorado profundamente dividido, el avance de los boletines oficiales mantiene en vilo a todo el país suramericano, reflejando fielmente la fuerte polarización que marcó toda la campaña electoral.

Cerraron los comicios y comienza el conteo de votos

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el proceso electoral se desarrolló con relativa normalidad en la mayoría de los departamentos. Los primeros boletines oficiales con tendencias marcadas se esperan para las próximas horas debido a la agilidad del sistema de escrutinio colombiano.

Dos modelos de país contrapuestos

La ciudadanía acudió a las urnas para elegir entre dos propuestas ideológicas radicalmente opuestas que dividieron la opinión pública durante semanas de campaña:

Abelardo de la Espriella: El abogado penalista y outsider político compite bajo una plataforma de derecha dura. Con un discurso enfocado en la seguridad estricta, la reducción del aparato estatal y el incentivo a la inversión privada, De la Espriella llegó a esta segunda vuelta con una ventaja de más de 650.000 sufragios obtenidos en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Iván Cepeda Castro: El actual senador y referente de la coalición de izquierda Pacto Histórico busca profundizar la agenda de reformas sociales iniciada por el gobierno saliente. Sus propuestas giran en torno a la redistribución de tierras, la transición energética, la paz total y el fortalecimiento de la educación y la salud pública.

Archivado en

Te recomendamos