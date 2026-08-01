Análisis BBC: Hamás nunca antes había accedido a desarmarse, por lo que el acuerdo ofrece un inusual rayo de esperanza para Gaza

Hay muchas razones por las que el plan para desarmar a Hamás podría no funcionar.

Al mismo tiempo, potencialmente representa un inusual rayo de esperanza en un panorama desolador: Hamás nunca había aceptado desarmarse hasta ahora.

Si se maneja con cuidado y eficacia, existe la posibilidad de lograr avances diplomáticos.

En el centro de la nueva propuesta para que Hamás se desarme en Gaza hay un acuerdo.

La idea es que, a medida que Hamás entregue sus armas, Israel se retire del 70% de Gaza que ocupa.

Puede sonar sencillo, pero la realidad de la política, la guerra, la desconfianza absoluta entre las partes, la muerte de miles de personas y la destrucción de Gaza convierten el proceso en algo muy complejo.

La vida en Gaza es catastrófica para más de dos millones de civiles palestinos que sobreviven en condiciones desesperadas.

Para la mayoría, Israel ha destruido sus hogares y sus medios de subsistencia.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, Israel mató a más de 70.000 palestinos durante la guerra y a más de 1.000 adicionales desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Unicef afirma que, desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás en territorio israelí, Israel ha matado a más de 20.000 niños, entre ellos al menos 1.000 bebés que figuran entre los muertos y heridos.

Gran parte de Gaza está reducida a escombros.

No se trata únicamente de los daños causados por las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

También ha existido un proyecto organizado y respaldado oficialmente para destruir comunidades y arrasar infraestructuras.

Empresas civiles de demolición israelíes han sido contratadas para completar la labor iniciada por las bombas de las FDI.

Muchos palestinos creen que Israel quiere expulsarlos, haciendo la vida tan insoportable y terrible que se irán si tienen la oportunidad.

Líderes y altos funcionarios de Jordania y Egipto también creen que personas influyentes del gobierno israelí están trabajando para crear las condiciones para la limpieza étnica de palestinos, muy probablemente en sus fronteras.

Del lado israelí, existe una fuerte percepción entre la mayoría judía, que representa alrededor del 80% de la población, de que Hamás seguirá siendo una amenaza potencialmente letal hasta que sea completamente desarmado y despojado de cualquier vestigio de poder.

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos palestinos atacaron Israel, matando a casi 1.200 personas, aproximadamente dos tercios de ellas civiles, incluidos niños, y tomando como rehenes a 251 personas, que fueron llevadas a Gaza.

Muchos israelíes creen que Hamás volvería a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad.

Un contexto muy complicado

Getty Images Hasta ahora, Hamás había rechazado todas las propuestas para su desarme.

El proceso diplomático que produjo el acuerdo con Hamás no se desarrolla en una burbuja. El éxito del plan depende también de cuestiones más amplias.

Israel celebrará elecciones generales a finales de octubre.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, va por detrás en las encuestas y lucha no solo por su supervivencia política y su legado, sino potencialmente también por su libertad.

Mientras ha estado en el cargo, el largo juicio que enfrenta por cargos de corrupción -que podrían acarrearle una pena de prisión- ha avanzado muy lentamente. Eso cambiaría si perdiera el poder.

Netanyahu enfrenta presiones tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito interno, no quiere que sus oponentes políticos lo acusen de ser indulgente con Hamás. A nivel internacional, lo único que le importa está en Washington D.C.

Estados Unidos también tiene elecciones en el horizonte, con los comicios de mitad de mandato previstos para noviembre.

El presidente Donald Trump no puede atribuirse una victoria en la guerra contra Irán, por lo que necesita una en Gaza.

Si el Partido Republicano de Trump sufre una dura derrota electoral, el poder que tanto disfruta ejercer se verá debilitado. Trump culpará a Netanyahu si llega a la conclusión de que está impidiendo la victoria que desea y necesita.

Una de los argumentos que esgrime a su favor Netanyahu ante el electorado israelí es que puede lidiar con los estadounidenses, incluido Trump, mejor que cualquiera de sus rivales.

Sin embargo, una reprimenda de Trump antes del día de las elecciones en Israel desbarataría esa afirmación.

Netanyahu es un experto en ganar tiempo cuando se enfrenta a un gran desafío. Intentará compaginar la presión en casa con la presión del Despacho Oval hasta el día de las elecciones.

Hamás también está sometido a una fuerte presión. La mayoría de sus principales dirigentes y miles de sus combatientes murieron a manos de Israel.

Las FDI siguen matando a altos cargos de Hamás cuando tienen la oportunidad.

Mientras escribo estas líneas, una alerta de las FDI en mi teléfono informa de que han matado al comandante de una milicia palestina que, según afirman, participó en la toma de rehenes el 7 de octubre de 2023.

Muchos palestinos responsabilizan a Hamás de las consecuencias de su decisión de atacar a Israel aquel día. Además, Hamás también afronta desafíos por parte de poderosas familias palestinas y de milicias financiadas y respaldadas por Israel.

Reuters Muchos palestinos responsabilizan a Hamás de las consecuencias de su decisión de atacar Israel el 7 de octubre de 2023.

La organización está tratando de reconstruir su apoyo de base. Así me lo explicó Rushdi Abu Alouf, corresponsal de la BBC en Gaza:

"Durante meses, Hamás ha ido reorientando cada vez más parte de su atención hacia la labor social y política, ampliando los programas de memorización del Corán y las actividades benéficas dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, aprovechando la grave crisis humanitaria y la creciente dependencia de tantas familias de la ayuda humanitaria".

Khalil al Hayya, recientemente confirmado como líder político de Hamás, fue una figura clave en la decisión de abandonar las objeciones al marco del acuerdo.

Egipto y Turquía realizaron gran parte del intenso trabajo diplomático necesario para lograrlo.

Las concesiones de Hamás están condicionadas a que Israel acepte retirarse de Gaza. Israel ha declarado públicamente que exige el desarme total de Hamás como condición previa para la retirada.

Se requiere compromiso diplomático

Getty Images El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, quiere acabar con las perspectivas de una Palestina independiente.

Solo un acuerdo gradual, paso a paso, que comience con medidas pequeñas y vaya generando confianza, tiene posibilidades de funcionar.

Trump tendrá que mantenerse involucrado en el proceso, algo que está lejos de ser seguro dada la guerra con Irán y los muchos otros desafíos que existen en el mundo.

Simplemente mantener el proceso en marcha requerirá un compromiso diplomático sostenido y la ausencia de sobresaltos repentinos que hagan imposible la mediación.

Eso será difícil. La Cisjordania ocupada está al borde de una explosión de violencia aún peor.

Las cifras recopiladas por ACLED, un grupo que monitorea los conflictos armados, indican que 2026 se perfila como el año más violento en Cisjordania desde que comenzó a monitorear el territorio hace una década.

Las FDI han permitido, y los extremistas del gobierno de Netanyahu han alentado, que colonos judíos actúen violentamente, atacando y, en ocasiones, matando a palestinos y obligándolos a abandonar sus tierras.

Los palestinos se han estado organizando para resistir. Algunos opositores y críticos de Netanyahu creen que él busca una grave crisis en Cisjordania para justificar una respuesta contundente antes de las elecciones y eliminar cualquier presión para que se retire de Gaza.

Netanyahu y destacados ministros de su gabinete han afirmado repetidamente que nunca habrá un Estado palestino.

Bezalel Smotrich, ministro israelí de Finanzas, está comprometiendo al gobierno a tomar decisiones destinadas a aumentar los asentamientos judíos y a acabar con las perspectivas de una Palestina independiente.

Smotrich es un nacionalista religioso extremista que ha sido sancionado por importantes países occidentales y tiene prohibida la entrada a Reino Unido, Francia y otras naciones europeas destacadas, así como a Australia y Nueva Zelanda.

Israel condenó estas decisiones calificándolas de antisemitas.

Un proceso que no ofrezca a los palestinos un horizonte político y una vía hacia la autodeterminación no funcionará, condenando a otra generación a una vida dominada por la guerra.

Un fracaso diplomático no beneficiaría ni a palestinos ni a israelíes.

Al contrario, favorecería a quienes, en ambos bandos, creen que su conflicto no tiene otra solución que la derrota del enemigo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC