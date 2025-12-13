Al menos 2 muertos y 8 heridos en un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island

Al menos 2 personas murieron y 8 resultaron gravemente heridas en medio de un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island, en la costa este de Estados Unidos.

Los heridos se encuentran estables en el hospital, pero las autoridades de Providence, la capital de Rhode Island, advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que es muy pronto para identificar a las víctimas del tiroteo.

También indicó que los exámenes de fin de año se estaban llevando a cabo cuando ocurrió el tiroteo.

El subjefe de la policía de Providence, Tim O'Hara, informó que el atacante era un hombre vestido completamente de negro que huyó a pie.

O'Hara no pudo confirmar si el sospechoso llevaba mascarilla y reiteró que la policía aún no dispone de ninguna fotografía que pueda compartir.

Hasta el momento no hay ningún sospechoso detenido.

La alerta de confinamiento en la zona de la Universidad de Brown se mantiene.

Las autoridades pidieron, tanto a los estudiantes como a los residentes de los barrios cercanos, que permanezcan en sus casas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que recibió información sobre el tiroteo, que ocurrió a las 16:05 hora local de este sábado.

La policía confirmó que un arma de fuego fue empleada en el ataque, pero no especificó de qué tipo.

La policía detuvo a un sospechoso, quien posteriormente fue puesto en libertad tras determinar que no tenía ninguna implicación en el tiroteo, por lo cual la búsqueda continúa.

Información en desarrollo…

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC