"A la escoria de izquierda radical", el polémico mensaje navideño de Donald Trump

En sus redes sociales, Donald Trump compartió un fuerte mensaje por la Navidad donde no solo apuntó contra la izquierda sino también contra las personas trans.

Fiel a su estilo, Donald Trump causó polémica por un fuerte mensaje en esta Navidad. Si bien se dirigió a "todos", hizo una dura distinción para los sectores de izquierda- a quienes llamó "escoria"- y las personas transgénero.

Estas palabras las compartió en sus redes sociales. Allí, el presidente de Estados Unidos escribió: "Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro País, pero están fallando mal".

El polémico mensaje de Donald Trump El mensaje de Donald Trump Por su parte, Trump destacó: "Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos o débiles cuerpos policiales".

En cambio, remarcó: "Lo que sí tenemos es un mercado récord de valores y 401K, las cifras más bajas de delitos en décadas, sin inflación, y ayer, un PIB de 4.3 dos puntos mejor de lo esperado". "Los aranceles nos han dado trillones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más fuerte que hemos tenido", indicó.