Cuáles son las riquezas de Groenlandia que explican el interés de Trump por la isla

Lo dijo al poco tiempo de ganar las elecciones de noviembre de 2024 y, ya en el poder, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de anexionarse la isla ártica.

Esta semana nombró un enviado especial para Groenlanddia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca que ocupa más de 2 millones de km2 pero solo cuenta con unos 56.000 habitantes.

El enviado especial de Trump es Jeff Landry, gobernador republicano del estado de Luisiana y una de las figuras más leales al movimiento MAGA (Make America Great Again).

En respuesta a una pregunta de la BBC, el presiente reiteró esta semana que necesita la isla por motivos de "protección nacional".

"Necesitamos tenerla", sentenció.

El nuevo anuncio enfureció al gobierno de Dinamarca, que de nuevo exigió al mandatario estadounidense por canales diplomáticos que respete su soberanía sobre Groenlandia.

Getty Images Trump ha buscado anexionarse Groenlandia desde su primer mandato.

Vieja ambición

Los planes de Trump para Groenlandia no son nuevos. "Sería un gran negocio inmobiliario", expresó en 2019, durante su primer mandato, cuando declaró por primera vez su interés en la isla.

Sin embargo, en aquel momento afirmó que adquirir el territorio no era su prioridad.

El entonces asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, explicó en una entrevista en Fox News Sunday lo que el gobierno de Trump veía en la isla.

Es "un lugar estratégico" con "muchos minerales valiosos", dijo Kudlow.

Los representantes del gobierno estadounidense incluso se acercaron a los daneses para intentar cerrar un trato, algo que no ocurrió.

BBC

Groenlandia ha crecido en importancia en los planes futuros del republicano, tal y como sugieren las insistentes reclamaciones que ha formulado en su segundo mandato.

Los expertos apuestan a que esto tiene que ver con el reciente mapeo de las riquezas minerales de Groenlandia y la dinámica económica cambiante en relación con ellas.

Getty Images Donald Trump Jr. realizó una visita privada a Groenlandia el pasado enero.

Tierras raras

Históricamente, el territorio recibió atención de las autoridades estadounidenses debido a su posición estratégica.

Primero, como forma de contener el avance global de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, durante la Guerra Fría, para controlar las rutas marítimas entre Europa y América del Norte, y por su proximidad al Ártico.

El ejército estadounidense ha operado durante décadas la Base Espacial Pituffik, anteriormente conocida como Base Aérea Thule, entre los océanos Atlántico y Ártico. La base se utiliza como puesto de observación de misiles balísticos.

Pero un informe publicado a mediados de 2023 por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia estimaba que los 400.000 km2 de territorio de la isla actualmente no cubiertos por hielo tienen depósitos moderados o elevados de 38 minerales en la lista de materiales esenciales elaborada por la Comisión Europea.

Getty Images Los minerales en Groenlandia despiertan el interés de las grandes potencias.

Además de aparentes altas concentraciones de cobre, grafito, niobio, titanio y rodio, también existirían grandes depósitos de las llamadas tierras raras, como el neodimio y el praseodimio, cuyas peculiares características magnéticas las hacen fundamentales en la fabricación de motores de vehículos eléctricos y turbinas de viento.

"Groenlandia podría contener hasta el 25% de todos los recursos de elementos de tierras raras del mundo", declaró hace unos meses a BBC News Brasil el geólogo Adam Simon, profesor de la Universidad de Michigan.

Esto equivaldría a alrededor de 1,5 millones de toneladas de materiales.

Disputa con China

Las tierras raras se han convertido en un bien demandado en un contexto de transición energética en busca de formas de energía limpias y renovables -para contener el cambio climático- y han lanzado a diferentes potencias globales a disputas por grandes minas de estos elementos en todo el mundo.

"Para 2024, utilizamos alrededor de un 4.500% más de tierras raras en todo el mundo que en 1960", afirmó Simon. "Incluso si la extracción en Groenlandia se vuelve viable en un corto período de tiempo, seguiremos necesitando más reservas de tierras raras para satisfacer la demanda actual del mercado".

Actualmente, China domina el mercado de minería y procesamiento de tierras raras. Los chinos son responsables de alrededor de un tercio de las reservas conocidas, del 60% de la extracción y del 85% del procesamiento de estos materiales.

Pero el dominio chino sobre este mercado ya alcanzó el 95% en 2010, lo que dio a Pekín un poder político y económico significativo sobre las cadenas de producción centrales en Europa y EE.UU.

Actualmente, las dos empresas mineras que realizan prospecciones de tierras raras en Groenlandia son australianas, pero una de ellas tiene como inversor a Shenghe Resources, una empresa minera estatal china.

China lleva años intentando profundizar su presencia en Groenlandia.

Xi Jinping definió que el suyo debe ser un país "cercano al Ártico", pese a que está a casi 1.500 kilómetros de la región.

Además de proyectos culturales y tecnológicos, Pekín ha intentado echar raíces en la isla a través de obras de construcción en un plan bautizado la Ruta de la Seda Polar, brazo del masivo proyecto de inversión mundial de Xi conocido como La Franja y la Ruta.

Getty Images Xi Jinping también ha mostrado su interés en Groenlandia.

Como parte de este programa, empresas constructoras chinas intentaron construir al menos dos aeropuertos en Groenlandia, pero terminaron siendo relegadas por empresas danesas, en una disputa en la que Washington habría ejercido presión a favor de Dinamarca.

Todos estos movimientos chinos en la zona alarmaron a EE.UU., que tiene a Pekín como su principal antagonista global.

En su primer mandato, el gobierno de Trump incluyó las tierras raras entre los materiales fundamentales para la seguridad nacional estadounidense y firmó acuerdos de cooperación para el desarrollo tecnológico y científico entre Groenlandia y EE.UU.

La mayor presencia de científicos, investigadores, políticos y militares en los últimos años en la región no parece ser suficiente para garantizar ninguna exclusividad estadounidense sobre los recursos naturales de la isla.

Musk y el Destino Manifiesto

Si el interés por las tierras raras y Groenlandia ya estaba claro en el primer mandato de Trump, la influencia del multimillonario Elon Musk, director general de Tesla, uno de los mayores fabricantes de coches eléctricos del mundo, no se debe ignorar.

"Ciertamente, Tesla tiene interés en la disponibilidad global de tierras raras además del litio, el cobre, el níquel y el grafito. Por lo tanto, es razonable pensar en un conflicto de intereses si el CEO de una empresa que depende de la disponibilidad de importantes elementos minerales está en una posición política de autoridad para tomar decisiones que podrían afectar la disponibilidad global de estos minerales", le dijo Simon a la BBC en enero pasado.

Getty Images El multimillonario Elon Musk tuvo una enorme influencia en el inicio del segundo mandato de Trump.

Con la misma prudencia, sin embargo, también recomendó cautela en los límites de los beneficios para Musk, y para el propio Trump, en la embestida contra Groenlandia.

"En la etapa actual de exploración minera, es muy poco probable que tengamos mineros capaces de realizar una producción comercial constante en Groenlandia en menos de 10 años", dijo Simon.

"Mientras los gobiernos operan con un horizonte de 4 años, estas grandes mineras planifican sus negocios con un horizonte de 40 años", añadió el geólogo.

Aunque es posible acelerar enormemente la minería en zonas de la isla, un segundo desafío sería transportar la producción con grandes barcos en una región relativamente remota plagada de icebergs y otros desafíos náuticos.

Por lo tanto, es poco probable que Trump pueda presumir de extraer tierras raras a escala de Groenlandia, incluso si supera los enormes desafíos geopolíticos que implica la tarea.

La clave para entender la motivación de Trump al respecto puede residir en otro elemento histórico de la política internacional estadounidense: la doctrina del Destino Manifiesto.

Así lo afirmó en 2019 el editor de la revista de derecha The American Conservative, James P. Pinkerton

La noción de Destino Manifiesto, articulada en el siglo XIX, afirmaba que, dado su "excepcionalismo", EE.UU. tenía el deber y el derecho de avanzar hacia territorios extranjeros para garantizar el desarrollo y la expansión del experimento de libertad y autogobierno que el país defendía.

Esto incluía asegurar recursos para sostener la economía y garantizar la seguridad del país.

El Destino Manifiesto fue la ideología detrás de la expansión de los estadounidenses desde las 13 colonias originales hacia el occidente, lo que, entre otras cosas, expulsó de sus tierras a gran parte de las poblaciones nativas americanas.

El orden mundial establecido tras las Grandes Guerras, con la creación de organismos multilaterales para mediar en las disputas entre naciones (objetivos frecuentes de las críticas de Trump) y el establecimiento de fronteras claras entre países, parecía haber puesto fin a la expansión territorial pregonada por el Destino Manifiesto.

Uno de los mayores ejemplos de este movimiento fue Andrew Jackson, el séptimo presidente estadounidense, quien gobernó de 1829 a 1837. No es mera coincidencia que Trump declare que siente una gran admiración por Jackson.

En su primer mandato, uno de los primeros cambios del republicano en la Oficina Oval fue colgar un cuadro de Jackson.

Ahora, en su segundo mandato, Trump parece haber reservado para Jackson mucho más que un lugar en la pared.

*Este artículo se publicó originalmente en enero de 2025 y fue actualizado con la noticia de la designación de un enviado especial para Groenlandia por parte de Trump.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC