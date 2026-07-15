5 consejos para administrar tu dinero según el director del banco más grande de Reino Unido

No es fácil administrar las finanzas personales en tiempos económicos de incertidumbre, cuando los efectos de la inflación global tras el inicio de la guerra en Irán han encarecido el costo de la vida en muchos países.

Pero más allá de las circunstancias internacionales, hay un tema de fondo que es desafiante para muchas personas: cómo gestionar el dinero que tienes en cualquier escenario.

Puedes estar pasando por un período de bonanza económica y aun así, es probable que te preguntes cómo aprovechar de mejor manera los recursos que tienes disponibles.

Sí, es cierto que en internet está lleno de personas que comparten consejos sobre cómo aumentar tus ingresos y hasta incluso cómo enriquecerte.

El problema es que no siempre se puede confiar en personas que parecen muy seguras de lo que dicen, sin tener la certeza de que cuentan con los conocimientos y experiencia necesaria como para aconsejar a otros.

A quien no le faltan conocimientos y experiencia es a Charlie Nunn, el director ejecutivo de Lloyds Banking Group, el banco más grande de Reino Unido y que maneja una de cada cuatro cuentas bancarias, lo que significa que conoce bien el mundo de los gastos, ahorros y préstamos de los clientes.

Aquí están sus mejores consejos sobre cómo administrar tu dinero, desde ahorrar hasta evitar estafas.

1. Automatiza tus ahorros

Nunn afirma que la clave para acumular ahorros es automatizar el acto de guardar dinero para el futuro.

Esto significa que ahorrar regularmente dejará de ser una decisión o una acción que tengas que seguir tomando y posponiendo.

"Si puedes apartar un poco de dinero y guardarlo en algún lugar donde no tengas acceso a él y puedas gastarlo, creo que esa es la manera más fácil de empezar a tener una mentalidad ahorradora", dice.

Se puede hacer configurando una orden permanente desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros, organizar el efectivo en diferentes sobres o utilizar herramientas de redondeo que aparten el cambio sobrante cuando gastas.

Nunn recomienda "ahorrar poco, ahorrar pronto y ahorrar con regularidad".

Admite que "odia hacer presupuestos y siempre los ha odiado", así que dice que revisa su cuenta bancaria en cuanto cobra y decide cuánto quiere ahorrar. "Hazlo cuanto antes", añade.

Además de ahorrar, recomienda tener un fondo de emergencia para gastos imprevistos como la avería de la caldera o las reparaciones del auto.

La cantidad necesaria depende de cada persona, pero aconseja tener ahorrado el equivalente a entre uno y tres meses de sueldo, si es posible.

Getty Images Nunn recomienda "ahorrar poco, ahorrar pronto y ahorrar con regularidad".

2. Hablar de dinero en las relaciones

Nunn y su esposa utilizan una cuenta conjunta y tienen "total transparencia" en lo que respecta al dinero, afirma.

Su señal de alerta en una relación es "alguien que no sea cuidadoso con el dinero" porque él siempre ha sido "relativamente prudente".

Su actitud hacia el dinero se forjó durante su infancia: sus padres se divorciaron y su madre crio a cuatro hijos, lo que significó que creció pensando detenidamente en sus gastos.

"Poníamos atención constantemente sobre en qué gastábamos el dinero y lo administrábamos con cuidado, desde buscar comida barata en el supermercado hasta pensar detenidamente en las vacaciones y en lo que hacíamos en nuestro tiempo libre".

3. Darles a los niños dinero de bolsillo

Nunn dice que sus hijos no le hacen caso "porque soy su padre", pero ha intentado que comprendan el valor del dinero.

"Tienen dinero de bolsillo que les ayuda a administrar su presupuesto y a vivir dentro de sus posibilidades", afirma.

Añade que dos de sus hijos se sienten más cómodos gastando, mientras que otros son más ahorradores por naturaleza, lo que, según él, refleja lo que en el banco también observa entre sus clientes.

No cree que los jóvenes sean generalmente irresponsables con el dinero, pero le preocupa el reto mayor que supone lidiar con la cantidad de información, desinformación y presión a la que se enfrentan las personas actualmente en internet.

Puedes protegerte del fraude "siendo curioso y haciendo preguntas" si no estás seguro de una transacción o de hacer algo que alguien te ha pedido que hagas en línea.

4. Haz una pausa antes de comprar

Getty Images Los jóvenes son mucho más vulnerables a las estafas, dice el experto.

La mayor preocupación de Nunn es el fraude, ya que muchas personas son blanco de ataques a través de plataformas de redes sociales y mercados en línea.

"Los jóvenes son mucho más vulnerables que las personas mayores, a pesar de que suelen tener bastante conocimiento de la tecnología", afirma.

Su consejo es que lo pienses dos veces antes de enviar dinero y te preguntes si "puedes confiar en la persona que está al otro lado".

"Si tienes alguna duda, existen herramientas que puedes consultar y a las que puedes recurrir para obtener asesoramiento".

Lloyds ha lanzado una herramienta que permite a las personas que compran artículos en línea, como entradas, subir una foto y comprobar si parece auténtica.

Es posible que los bancos de otros países estén implementando herramientas similares para evitar fraudes. Vale la pena averiguar.

5. Cuidado con los "finfluencers"

Las redes sociales pueden ser útiles para aprender sobre dinero, pero Nunn está "profundamente preocupado" por los influencers financieros que promueven productos de riesgo.

"Les pagan por promocionar una criptomoneda, una moneda meme o un producto de inversión en particular, en lugar de ayudar a la gente a elegir lo que les conviene", afirma.

"La mayoría de las personas que no tienen mucho dinero no deberían correr riesgos que impliquen la posibilidad de perderlo."

En cambio, recomienda que quienes se inician en este mundo piensen detenidamente en los riesgos y los costos, y consideren opciones más sencillas y diversificadas.

Getty Images Muchos influencers financieros reciben pagos por promocionar productos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información en inglés sobre cómo usamos IA.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC