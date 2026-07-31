4 claves para entender la nueva crisis migratoria en Ceuta, uno de los enclaves españoles en África

Miles de migrantes han cruzado en los últimos días desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, desatando fuertes reacciones tanto en España como en la Unión Europea y elevando aún más las tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

Según estimaciones de las autoridades españolas, cerca de 50.000 personas lograron acceder al territorio ya sea por vía terrestre o marítima.

Videos e imágenes que muestran a miles de personas nadando hacia la ciudad se hicieron virales el jueves, mientras que, de acuerdo con la prensa local, los cruces continuaron durante la noche.

Las autoridades han confirmado la muerte de al menos 41 personas al intentar alcanzar este territorio, que ha estado bajo control español desde hace siglos.

Tras un reciente aumento de los intentos de cruce, las autoridades locales habían solicitado ayuda al gobierno central en Madrid, que desplegó sus fuerzas armadas para reforzar la seguridad en Ceuta y en su ciudad hermana de Melilla.

Según las autoridades, al menos 7.000 de las personas que entraron irregularmente en el territorio en las últimas 24 horas son menores de edad.

En esta nota te explicamos en cuatro claves lo esencial de esta nueva crisis migratoria.

1. ¿Cuál es la situación en la frontera?

Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que pertenecen a España desde hace más de cinco siglos. Desde que Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Rabat las ha reivindicado como parte de su territorio.

El derecho internacional no las considera colonias y la Organización de Naciones Unidas (ONU) no las incluye en su lista de territorios pendientes de descolonización, lo que en la práctica respalda su estatus como parte de España.

Ambos enclaves constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y están protegidos por sistemas de doble vallado, además de una elevada presencia policial y militar.

Getty Images Decenas de miles de migrantes cruzaron durante la noche del 31 de julio desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Tras la entrada de los migrantes desde Marruecos, el gobierno español ha desplegado efectivos del Ejército de Tierra en Ceuta para reforzar la seguridad.

Según las autoridades, en la ciudad de Melilla también se registraron entre 300 y 400 cruces durante la noche del jueves.

Videos grabados ese mismo día muestran a una avalancha de personas corriendo por la playa del Tarajal, en Ceuta, y sus alrededores. La mayoría parecían ser hombres jóvenes.

Desde hace años, ambas ciudades se han convertido en uno de los principales puntos de entrada a Europa para muchos migrantes africanos que buscan mejores oportunidades económicas y una mayor calidad de vida.

La situación es especialmente delicada en Ceuta, cuya población ronda los 83.600 habitantes, según las últimas cifras oficiales, por lo que la llegada de hasta 50.000 personas supone un impacto significativo.

Los medios locales reportaron que en las calles de Ceuta persiste el caos desde el jueves.

"Nadie sale a la calle. Tienen miedo", le dijo al medio español ABC un guardia de seguridad de un hospital muy próximo a la frontera.

"Esto de ahora es más fuerte y agresivo que lo que habíamos vivido antes", añadió.

2. ¿Cómo ha reaccionado España?

Tras el despliegue de tropas militares y apoyo naval adicional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este viernes a Ceuta.

Desde el enclave español, calificó lo sucedido el jueves como un "ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Asimismo, culpó a las mafias de "engañar a muchos jóvenes" y anunció el despliegue de boyas para crear una barrera de contención.

Getty Images El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, caminan cerca de la valla fronteriza de Tarajal, que separa el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió el jueves sobre la gravedad de la crisis migratoria y aseguró que la situación ha alcanzado un nivel de "absoluta emergencia humanitaria y social".

Vivas solicitó al gobierno central en Madrid la declaración de "emergencia nacional" ante el repunte de llegadas desde África. Sin embargo, el Ejecutivo español sostiene que no puede activar esa figura porque, según la normativa estatal de protección civil, los flujos migratorios no están contemplados como un riesgo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil ni existen planes específicos para su gestión.

Sánchez ha insistido en varias ocasiones en que su administración está trabajando para gestionar la crisis.

Durante su visita a Ceuta, aseguró que su gobierno utilizará "todos los recursos del Estado" para garantizar la seguridad de la ciudad autónoma.

Su respuesta también ha generado críticas desde la oposición.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de actuar con "debilidad", mientras que el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, responsabilizó a Marruecos y acusó a Rabat de "chantajear" a España y a Europa.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la crisis migratoria como una "invasión".

3. ¿Por qué pasa ahora?

En España, algunos han atribuido el reciente repunte de cruces a una sentencia del Tribunal Supremo que, hace tres semanas, dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma inmediata a Marruecos.

Este jueves, el Ministerio del Interior acusó a las redes de tráfico de personas de estar "instrumentalizando" esa resolución judicial para "fomentar el flujo de inmigrantes indocumentados" hacia Ceuta.

Además, anunció un acuerdo con Marruecos para reforzar la coordinación entre ambos países y agilizar el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular "lo antes posible".

Getty Images El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump atribuyó la crisis a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España.

Sin embargo, otras voces, tanto en España como en el extranjero, han señalado al gobierno de Sánchez.

La Casa Blanca atribuyó este jueves la situación en Ceuta a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva", declaró a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

"España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", añadió.

4. ¿Qué dice Marruecos?

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, afirmó el jueves que la situación era "no querida por el reino de Marruecos" y pidió a los ciudadanos marroquíes que cruzaron hacia la ciudad autónoma que regresaran a su país.

"El gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado la frontera vuelvan a nuestro país", aseguró durante un acto celebrado en Madrid con motivo del XXVII aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

"No es algo que nos complazca; queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos", añadió.

Este viernes, España y Marruecos reforzaron la valla fronteriza del enclave español y parecían haber frenado en gran medida los cruces masivos.

Las autoridades españolas afirmaron que miles de migrantes habían regresado voluntariamente a Marruecos, aunque la situación en Ceuta continúa siendo delicada ante el gran número de cruces y el desafío humanitario que representa para el pequeño territorio.

BBC

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FUENTE: BBC