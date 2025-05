En vivo: los cardenales eligieron al nuevo Papa y hay fumata blanca

Los cardenales electores del Colegio Cardenalicio se reúnen en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa para suceder a Francisco en la Santa Sede. Con grandes desafíos para enfrentar en distintos puntos del mundo desde la cúpula romana, tanto como voz de peso ante los conflictos internacionales, como para resolver problemas internos de la Iglesia Católica.

Luego de la celebración de la misa Pro eligendo Pontifice en la Basílica de San Pedro, para comenzar con la procesión a la Capilla Sixtina a las 11.30. Allí rezarán las letanías en absoluta solemnidad, ingresarán al icónico recinto del Vaticano y se dará la orden Extra omnes y se aislará al Cónclave.

Los cardenales juraron este martes. Foto: X/@VaticanMedia.

De los 252 cardenales que tiene la Iglesia Católica, 135 son los habilitados para votar, es decir que tienen menos de 80 años, pero solo 133 se harán presentes. Los ausentes serán el español Antonio Cañizares y el keniata John Njue, que por motivos de salud no pueden trasladarse hasta la Santa Sede para emitir su voto.

La primera fumata será en torno a las 13, cuando los cardenales hayan emitido la primera votación del Cónclave. En caso de que uno obtengo dos tercios de los votos, el humo será blanco, pero, lo más probable, es que al menos haya que esperar hasta este jueves para conocer al nuevo Sumo Pontífice.

Jueves 8 de mayo

13.10 | Habemus papam: los cardenales eligieron al nuevo Papa

Todavía se desconoce su identidad, pero ya emergió el característico humo blanco desde la chimenea de la Capilla Sixtina y ahora se espera por conocer al nuevo líder de la Iglesia Católica.

12.50 | Los cardenales ya votan por tercera vez en el día

Miles de fieles esperan en la Plaza San Padreo por la fumata blanca en la tercera votación del día. En caso de no haber acuerda llegará recién entre las 15 y 16 horas la novedad de lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina.

6.51 | Nueva fumata negra en la Capilla Sixtina

Los cardenales votaron por segunda vez en el segundo día del Cónclave y no lograron reunir los votos mínimos para que uno de los cardenales se convierta en Papa.

Ahora habrá que esperar hasta la tarde, cuando los cardenales se volverán a reunir en el recinto del Palacio Apostólico para votar nuevamente. Si en la primera votación se elige Papa, habrá fumata blanca, sino no habrá nada. En caso de pasar las dos votaciones sin un resultado positivo, recién tras la segunda votación habrá fumata negra nuevamente.

6.15 | Los fieles esperan con ansias que haya nuevo líder de la Iglesia Católica

Centenares de fieles van llenando este jueves la plaza de San Pedro del Vaticano a la espera de que salga la segunda fumata del cónclave, y la primera del día, desde la chimenea de la Capilla Sixtina, tras el humo negro de la noche del miércoles.



Cada día que pasa y cada votación que se celebra, la probabilidad de que sea humo blanco el que llene el cielo de Roma es mayor, por lo que muchos fieles, y sobre todo turistas y curiosos, no han querido perderse la oportunidad de vivir este momento histórico.

5.30 | Pasó la primera votación del día sin elección del nuevo Papa

Los 133 cardenales recluidos en la Capilla Sixtina no se pusieron de acuerdo y el futuro Papa no alcanzó la cantidad de votos necesarios para ser nombrado. Es por eso, que desde la chimenea no se emitió ninguna especie de humo, por lo que habrá que esperar a la segunda votación del día. El resultado se conocerá a las 12.30 de Roma (7.30 de Argentina).

Sea cual sea el resultado, el humo saldrá desde la chimenea. En caso de no haber acuerdo, el humo será negro. Si hay elección, habrá fumata blanca y anuncio del nuevo Papa.

3.35 | Comienza una nueva jornada en el Vaticano

Luego de la primera fumata negra en la Capilla Sixtina, el Cónclave volverá a votar este jueves en busca del sucesor del papa Francisco.

Los 133 cardenales electores salieron a las 7.45 hora de Roma de la residencia de Santa Marta, en la que se alojan durante el cónclave, para dirigirse a la Capilla Paulina, que se encuentra a casi un kilómetro de distancia en minibuses o pie.



En la capilla Paulina concelebran misa antes de volver entrar en la Sixtina, distante pocos metros, alrededor de las 9.30 hora local.



Una vez en la Capilla Sixtina, los purpurado rezarán primero la liturgia de las Horas e inmediatamente después comenzará la segunda votación, después de que la primera, realizada en la tarde del miércoles concluyera en fumata negra.

Miércoles 7 de mayo

16.01 | Fumata negra en la primera votación del Cónclave

A las 16:30 (hora de Italia, 11:30 en Argentina), los purpurados iniciaron la solemne procesión desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico hacia la Capilla Sixtina, marcando el comienzo oficial del proceso de elección. Mientras tanto, en la Plaza de San Pedro, una multitud de fieles se congregaba con esperanza y atención, aguardando la señal que revelara si se había alcanzado una decisión.

Sin embargo, la fumata negra que emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina al caer la tarde indicó que aún no se ha elegido al nuevo Papa. El jueves por la mañana, los cardenales volverán a reunirse para continuar con las votaciones.

15.50 | Tras más de tres horas no hay fumata en la Capilla Sixtina

Miles de personas esperan la fumata en el Vaticano tras más de tres horas sin novedades de lo que ocurre dentro del Cónclave, por lo que comenzaron las distintas suposiciones de que está pasando entre los cardenales. Algunos se animan hasta a hablar de la posibilidad de que haya un nuevo Papa electo en la primera votación.

12.43 | Extra omnes: los cardenales ya están en la Capilla Sixtina para votar al nuevo Papa

Luego de la procesión rezando las letanías desde la Capilla Paulina, en el Palacio Apostólico, hasta la Capilla Sixtina, los cardenales se ubicaron en sus pupitres para votar al 267°. Así se pronunció el Extra omnes y se sellaron las puertas del recinto para iniciar con el aislamiento absoluto de los cardenales.

Tras las grandes puertas de la Capilla Sixtina comenzarán entonces los últimos preparativos del Cónclave para comenzar con la votación y luego el conteo de los votos. Si alguno de los candidatos obtiene los dos tercios de los 133 electores, será el nuevo Papa y se anunciará con la tradicional fumata blanca, sino la fumata será negra.

11.30 | Los cardenales comienzan su marcha hasta la Capilla Sixtina

Los cardenales se reunieron en la Capilla Paulina para comenzar con las oraciones para elegir "un digno pastor del rebaño de Cristo", pidiendo la intercesión de la Virgen María, los apóstoles y el Espíritu Santo. A partir de estas oración de las letanías, los cardenales piden el apoyo celestial para que su elección sea la mejor para la Iglesia Católica.

5.50 | Re pidió "la mayor responsabilidad humana y eclesial" para elegir al Papa

El cardenal Re dio el sermón durante la misa Pro eligendo Pontifice y remarcó: "Suscitaré un sacerdote fiel, que obrará según los deseos del corazón de Dios".

Además, el propio Re hizo énfasis en "mantener la unidad de la Iglesia en la senda trazada por Cristo a los Apóstoles", una de las grandes preocupaciones del Cónclave.

4.30 | Los cardenales celebran la misa por la elección del nuevo Papa

El Colegio Cardenalicio pone en manos de Dios el Cónclave para su elección durante los próximos días, según se espera, con un solo contacto con el exterior: la chimenea. El cardenal italiano Giovanni Battista Re presidirá la misa como decano del Colegio Cardenalicio.

El mismo no integra el grupo de electores ya que tiene 91 años, pero puede influir con la homilía durante esta misa, por lo que sus palabras pueden ser clave. El mismo fue nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II, por lo que puede ser visto con buenos ojos desde los sectores más cercanos al tradicionalismo.