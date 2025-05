Cómo empezó la historia de amor entre Emmanuel Macron y su esposa Brigitte

Este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está en boca de todos luego de que su esposa, Brigitte Macron, lo abofeteara en público. El hecho ocurrió antes de descender del avión presidencial, al llegar a Hanói, Vietnam, como parte de una gira oficial por el sudeste asiático. Este polémico episodio, difundido por la agencia de noticias Associated Press, puso una vez más a su relación en medio del ojo público, y muchos internautas se preguntaron cómo empezó su historia de amor.

Lo cierto es que la relación entre el mandatario francés y Brigitte ha estado históricamente bajo el escrutinio público, sobre todo, por la diferencia de edad (él 47 y ella 72). Sin embargo, se trata de un vínculo de lazos fuertes que comenzó décadas atrás, que superó todo tipo de obstáculos e ignoró la opinión pública.

Emmanuel Macron tenía tan solo 15 años cuando conoció a Brigitte Trogneux, de 40, en la década de 1990. Ella fue su profesora en el colegio jesuita La Providence, en la ciudad francesa de Amiens, durante el curso escolar 1993-1994. Brigitte era profesora de literatura y dirigía el taller de teatro donde Macron participaba junto a su hija Laurence.

Mirá el momento en el que Macron recibe la bofeteada

La relación entre ambos comenzó en secreto ese mismo año, luego de que Emmanuel se le declarara durante los ensayos de la obra El arte de la comedia, del dramaturgo italiano Eduardo De Filippo y le llevara flores en cada oportunidad.

A pesar de que Macron tenía la edad legal de consentimiento, en Francia existen restricciones legales para las relaciones entre docentes y alumnos menores de 18 años, lo que generó un fuerte rechazo social y familiar.

Al conocer el polémico amorío, los padres del joven trasladaron a Emmanuel a París para cortar el vínculo. Al despedirse de su amada, Macron le hizo una promesa: "No te desharás de mí, volveré y me casaré contigo". Brigitte, quien no creía volverlo a ver tras su partida, enfrentó la desaprobación de su entorno y se separó de su entonces esposo, el banquero André-Louis Auzière, con quien tuvo tres hijas.

Foto: Shutterstock

Aun así, sus lazos volverían a cruzarse años más tarde, cuando Emmanuel regresó, de adulto, a Amiens a buscarla. La pasión y el amor fueron más fuerte que todo lo demás, por lo que Brigitte concretó el divorcio con su expareja en 2006. De inmediato, Brigitte y Emmanuel hicieron oficial su relación hasta contraer matrimonio en 2007, en la localidad de Le Touquet.

Desde entonces, ella ha acompañado a Macron en su ascenso político, desde su paso por la banca hasta el Ministerio de Economía, y posteriormente, su llegada a la presidencia en 2017.

A pesar de haber intentado una incursión política en el concejo municipal de Truchtersheim, Brigitte Macron no ejerce cargos públicos. No obstante, ha sido reconocida como una figura influyente en la carrera de su esposo, con un rol activo en su agenda y discursos. Emmanuel Macron ha señalado públicamente su apoyo emocional y estratégico, mencionándola en su biografía Révolution y durante su victoria electoral.